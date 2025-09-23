РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Украинцев предупредили о вероятности новых ударов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Клименко:

Враг и дальше будет наносить удары по критически важным объектам

РФ продолжает тактику террора против гражданских

Министр внутренних дел Игорь Клименко предупредил о том, что армия страны-агрессора РФ готовит новые массированные удары по Украине.

"Очевидно, что враг и дальше будет наносить удары по критически важным объектам жизнеобеспечения населения. Это тактика террора России против гражданских, и мы должны быть готовы к любым сценариям", - подчеркнул он в ходе встречи с временно поверенной в делах США в Украине Джулией Дэвис.

В ходе встречи была обсуждена дальнейшая поддержка органов системы МВД. Особое внимание было уделено полученной от США помощи для защиты объектов энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

По словам главы МВД, благодаря усилиям Украины и партнерству с Соединенными Штатами есть возможность усиливать возможности ведомства по всем направлениям ответственности - от укрепления границы до охраны публичной безопасности и защиты людей в общинах.

"Каждое действие и каждая помощь – это защита человеческих жизней. Благодарен нашим партнерам из США, стоящим рядом в самые трудные времена", - добавил Клименко.

Удары по Украине: прогноз эксперта

Генерал Игорь Романенко, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010), предупредил, что противник продолжит наращивать запасы ракет и беспилотников. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке к новым массированным ударам.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в результате массированной атаки РФ по Украине города трясло от взрывов. Известно о повреждении жилых домов и предприятий.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

