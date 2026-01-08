"Даже стыдно": Кацурина прокомментировала личную жизнь на фоне слухов о разрыве с Дантесом

Даша Кацурина призналась, что впервые серьезно столкнулась с важным вопросом.

Даша Кацурина и Дантес - бизнесвумен высказалась о желаниях и отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Ходят слухи о расставании Даши Кацуриной и Владимира Дантеса

Бизнесвумен поделилась важным открытием на их фоне

Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что бизнесвумен Даша Кацурина и музыкант Владимир Дантес расстались. У них завязались отношения после того, как пара развелась со своими предыдущими партнерами - ресторатором Мишей Кацуриным и певицей Надей Дорофеевой, которые со временем поженились.

Дантес и Кацурина и прежде старались не освещать свою личную жизнь, однако за последнее время воспоминания друг о друге и вовсе исчезли из социальных сетей Вовы и Даши. Косвенным подтверждением их расставанием послужил недавний пост бизнесвумен в ее Telegram-канале.

Кацурина написала, что внезапно за все время своей сознательной жизни она впервые осталась одна, из-за чего столкнулась с проблемой идентификации собственных желаний. "Банально так, что даже стыдно писать. Останавливаться, спрашивать и переспрашивать себя "Чего я сейчас хочу?". Да-да, мы слышим это постоянно. Но как часто мы действительно останавливаемся и спрашиваем себя. Я была уверена, что у меня с этим все хорошо. Спойлер: НЕТ. Например, я - человек, который всю свою жизнь был в отношениях и жил с детства с родителями, затем с мужчиной, потом большая война, с подругами - родителями, затем снова с мужчиной. И сейчас, когда у меня неделя без детей, я одна дома, столкнулась с тем, что на вопрос "Чего я сейчас хочу?" мне сложно ответить. Учусь отвечать и делать то, что хочется, и беру пример с тех, кто научился", - отметила Даша.

Даша Кацурина и Дантес - бизнесвумен высказалась о желаниях и отношениях / фото: t.me/dashakatsurinaa

О персоне: Даша Кацурина Даша Кацурина - украинская бизнесвумен, дизайнер и ресторатор. Владеет именным брендом одежды, а также является совладелицей сети киевских ресторанов азиатской кухни.

