Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 14 февраля

24 февраля в Черкасской области введут почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов и предыдущих массированных атак.

https://glavred.info/energy/kolichestvo-otklyucheniy-sveta-vozrastet-novye-grafiki-dlya-cherkasskoy-oblasti-na-14-fevralya-10743329.html Ссылка скопирована

Отключение света Черкассы - графики отключений на 24 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Электричество будут отключать в Черкасской области в течение дня

Ограничения действуют из-за последствий российских атак по энергетике

Завтра, 24 февраля, в Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. О том, когда не будет света в Черкассах и области, сообщило "Черкассыоблэнерго", опубликовав соответствующие графики.

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что введение ограничений связано с постоянными вражескими обстрелами и последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

видео дня

Графики отключения света в Черкасской области 24 февраля / Скриншот / Скриншот

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 01:00, 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:30, 16:00 – 19:00, 22:00 – 00:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 16:30, 19:30 – 22:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.2: 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 02:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:00 – 23:30

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 01:00 – 03:00, 06:00 – 09:30, 12:30 – 15:30, 17:30 – 20:30, 23:00 – 00:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 04:00 - 06:00, 10:00 – 12:30, 15:00 – 17:30, 21:30 – 23:30

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 10:30, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 17:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:30 – 19:30

Отключение света 24 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 05:00 – 07:00, 10:30 – 12:30, 15:30 – 18:00, 20:30 – 22:30

Также, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 24 февраля с 00:00 до 24:00 для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 19 февраля с 00:00 до 24:00 для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 24 февраля, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности введут ограничения мощности. Об этом сообщили в Укрэнерго.

На фоне повышения температуры воздуха ситуация в украинской энергосистеме постепенно стабилизируется. О положительной динамике заявил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

В то же время дальнейшая продолжительность и масштабы отключений электроэнергии будут зависеть от ряда факторов, отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред