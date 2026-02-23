"Эта задача России по силам": Жданов об угрозе для крупного областного центра

Один из сценариев предполагает перспективу затяжной войны в Украине, предупредил Олег Жданов.

Олег Жданов оценил перспективы войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Главред

Важное из заявлений Жданова:

В 2026 году задачей РФ будет хотя бы дойти до Запорожья

Не исключена перспектива затяжной войны в Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о том, насколько задача по захвату Запорожской области и Запорожья, а также создания буферной зоны по силам России в 2026 году или в более отдаленной перспективе.

"В более отдаленной перспективе эта задача России по силам. В 2026 году задачей будет хотя бы дойти до Запорожья, продвинуться как можно ближе к нему", - заявил он в интервью Главреду.

Эксперт уверен в том, что такой сценарий предполагает перспективу затяжной войны в Украине.

"Потому очень важно, выдержат ли наши партнеры войну на истощение, ведь сами воевать мы не сможем. А вот Россия воевать еще может", - говорит он.

Собеседник напомнил о том, что Китай недавно завил, что гарантирует РФ поддержку на протяжении всего 2026 года.

"Это значит, что миллионы боеприпасов и артиллерия будут идти через Северную Корею в Россию, а китайские компании дадут ей электронику для производства высокоточного оружия, компоненты для "шахедов" и прочие товары двойного назначения. О каком прекращении войны в таких условиях может идти речь?", - добавил Жданов.

Обстановка в Запорожской области: заявление военных

На Гуляйпольском направлении сохраняется напряжённая ситуация. По словам спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина, российские подразделения сосредоточили усилия на попытках установить контроль над Гуляйполем.

Для этого противник перебрасывает дополнительные силы и активно наносит удары, разрушая инфраструктуру города. Волошин отметил, что это направление и соседние участки фронта сейчас относятся к числу самых сложных и динамичных.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

