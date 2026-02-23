Инженер купил старый самолет Boeing 737 и закопал его в саду: что он задумал

Старый корпус пассажирского самолета превратился в часть грандиозного подземного проекта.

Британец купил списанный Boeing 737, чтобы закопать его в саду / Фото: скриншот

Что известно:

Британец купил списанный Boeing 737 за 4 000 фунтов и закапывает его в саду

Корпус самолета станет частью подземного ядерного бункера

В хранилище обустраивают кровати, кухню и систему защиты от радиоактивных осадков

44-летний житель графства Дербишир в Великобритании Дэйв Биллингс решил реализовать необычный инженерный проект - превратить списанный самолет Boeing 737 в ядерный подземный бункер.

Мужчина приобрел фюзеляж лайнера на Facebook Marketplace за 4 000 фунтов стерлингов (примерно 230 тысяч гривен) и теперь готовится закопать его на территории своего сада. Об этом Дэйв Биллингс рассказывает на своем YouTube-канале.

Как происходит строительство ядерного хранилища

Дом Дэйва расположен на месте бывшего армейского лагеря, и именно здесь он уже обустроил подземное хранилище. Вход в него ведет через лестницу старого колодца времен Второй мировой войны, а также туннель длиной более 1 метра. Теперь эта сеть расширяется — к ней присоединится полноразмерный пассажирский самолет.

Boeing 737 в последний раз летал в 2012 году, после чего был списан. Дэйв вместе с друзьями организовал сложную операцию по транспортировке: самолет вытащили с поля, погрузили на грузовик и перевезли в его сад. Сейчас он уже отрезал хвостовую часть, очистил ее от старой изоляции и планирует закопать на глубину более четырех метров.

Один из входов будет оборудован через оригинальные двери самолета, чтобы посетители попадали внутрь так, как будто садятся на рейс. Снаружи конструкцию утеплят и зальют бетоном, а внутри оставят металлический каркас, который покрасят в светло-зеленый цвет.

Дейв стремится сохранить работоспособность "Боинга" на прежнем уровне.

"Я хочу, чтобы туалет самолета работал так же, как и во время полета. Люди думают, что он функционирует только благодаря высоте, но на самом деле на земле используется вакуумный насос - поэтому я собираюсь заставить эту функцию работать должным образом", - рассказал Дэйв.

Также мужчина планирует установить духовки в камбузных блоках и оставить оригинальную отделку. Кроме того, он скупает другие авиационные детали: сиденья, тележки для еды, кухонные модули от Boeing 747 и даже спасательный плот.

На противоположном конце фюзеляжа мужчина хочет установить лифт для удобства людей, которым трудно передвигаться по лестнице, а также для транспортировки припасов.

Выдержит ли бункер чрезвычайную ситуацию

Хотя проект задуман как развлечение и своеобразное приключение для его сына, Дэйв убежден, что бункер может стать реальным укрытием. По его расчетам, толстый слой бетона способен защитить от радиоактивных осадков в радиусе до 16-20 километров от эпицентра взрыва. Внутри он планирует обустроить кровати, кухню, складские помещения и систему аварийного электроснабжения.

Строительство финансируется за счет доходов от блогерской деятельности Дэйва — он ведет несколько каналов в соцсетях, где показывает процесс обустройства бункера. По профессии он работает в сфере металлообработки, а в свободное время занимается сложными инженерными проектами.

Общая стоимость подземного комплекса, по его оценкам, составит около 25 тысяч фунтов стерлингов. Завершить работы по захоронению самолета он планирует до конца года. Жена относится к увлечению мужа с пониманием, а сын считает этот проект лучшим приключением в своей жизни.

