Так уже начиналось наступление: Зеленский заявил об угрозах со стороны Беларуси

Зеленский сказал, что Украина будет наблюдать за военными учениями РФ и Беларуси.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Главное:

Путин и Лукашенко снова говорят о совместных военных учениях в Беларуси

Это большие риски как для Украины, так и для белорусов

Украина также будет оценивать угрозу "Орешника" в Беларуси

Москва и Минск снова говорят о совместных военных учениях на территории Беларуси. Это несет большие риски для Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью белорусскому независимому медиа Зеркало.

По его словам, когда эти учения были очень массированными, началось наступление на территорию Украины.

"Я знаю, что они говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Снова. Мы посмотрим, насколько они будут масштабными. Но когда они были очень массированными, началось наступление на территорию Украины. Поэтому все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - подчеркнул глава государства.

Размещение "Орешника" в Беларуси

Кроме того, Зеленский высказал мнение, что НАТО должно смотреть на "Орешник" как на легитимную цель.

Он добавил, что Украина будет оценивать эту угрозу.

"Лукашенко делает большую ошибку. Вопрос не только в "Орешнике". Все видят, что они сейчас устраивают больше шоу. Они еще весь "Орешник" не завезли, они завезли соответствующие машины. А уже делают все так, чтобы пугать Европу. Но он зря играет, потому что после этих шагов, уже не спрашивая Лукашенко, россияне завезут "Орешник" на территорию Беларуси", - отметил президент Украины.

Ракета "Орешник"

Прогноз наступления из Беларуси

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления, белорусский оппозиционный политик и дипломат Павел Латушко рассказал, что Украина на сегодняшний день достаточно хорошо выстроила систему обороны вдоль государственной границы с Беларусью.

Однако, он добавил, что Лукашенко полностью зависит от Путина и выполнит любой приказ российского диктатора.

"Лукашенко самостоятельно никогда не отправит армию. Даже если предположить его субъектность и то, что он может отдать приказ вооруженным силам, он никогда не отдаст приказ о наступлении на Украину. Для него это смерть", - отметил Латушко.

Армия Беларуси

Беларусь - последние новости

Как сообщал Главред, белорусский оппозиционный политик говорил, что на сегодняшний день нет признаков подготовки повторного масштабного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Также известно, что Россия, вероятно, готовит площадку для размещения гиперзвуковых баллистических ракет "Орешник", которые могут оснащаться ядерными боезарядами, на территории бывшего военного аэродрома на востоке Беларуси.

Кроме того, 18 февраля Украина применила пакет санкций против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.



О персоне: Павел Латушко Павел Латушко - белорусский государственный, политический и общественный деятель. Министр культуры Республики Беларусь (2009-2012). Член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса. Руководитель Народного антикризисного управления. Представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам транзита власти.

