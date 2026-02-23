Укр
Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

Мария Николишин
23 февраля 2026, 15:47
Рост цен продолжается ежемесячно с апреля 2024 года.
В Украине стремительно дорожает гречка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине растут цены на гречку
  • За прошлый год она подорожала почти на 28%
  • Сейчас средняя стоимость крупы составляет 50,82 гривни за килограмм

За 2025 год гречневая крупа в Украине подорожала почти на 28%. В частности, в декабре средняя цена за пачку крупы составляла 44,88 гривни. Сейчас тренд повышения стоимости продолжается. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Отмечается, что в годовом измерении гречка подорожала на 27,5% – в декабре 2024 года ее средняя цена составляла 35,19 гривни за килограмм. Рост цен продолжается ежемесячно с апреля 2024 года, когда крупа стоила около 26,36 гривни за килограмм.

видео дня

В то же время, по данным Минфина, известно, что среднемесячные цены на гречку в январе 2026 года установились на уровне 47,48 гривен за килограмм. Но в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм.

Так, дешевле всего купить гречку можно в супермаркете Auchan за 42,90 грн, а самые высокие цены предлагает Megamarket - 64,60 грн.

Что будет с ценами на гречку в будущем

Экономист Владимир Чиж говорил, что в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.

Но он также добавил, что не стоит недооценивать потенциальное влияние хорошего урожая.

"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что снижает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны", - сказал экономист.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на внутреннем рынке Украины начал дорожать картофель. Его уже предлагают к продаже в диапазоне 7-14 гривен за килограмм.

Также в Украине растет стоимость подсолнечного масла. Цены на этот востребованный продукт скоро могут превысить 90 гривен за бутылку.

Кроме того, в Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота, но цены на отечественные овощи пока выше импортных. Аналитики говорят, что существенного снижения цен стоит ожидать не раньше чем через 1,5-2 месяца.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минфин гречка цены на продукты
