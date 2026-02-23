Популярная крупа уже на вес золота: цены пробили новый психологический рубеж

Кратко:
- В Украине растут цены на гречку
- За прошлый год она подорожала почти на 28%
- Сейчас средняя стоимость крупы составляет 50,82 гривни за килограмм
За 2025 год гречневая крупа в Украине подорожала почти на 28%. В частности, в декабре средняя цена за пачку крупы составляла 44,88 гривни. Сейчас тренд повышения стоимости продолжается. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Отмечается, что в годовом измерении гречка подорожала на 27,5% – в декабре 2024 года ее средняя цена составляла 35,19 гривни за килограмм. Рост цен продолжается ежемесячно с апреля 2024 года, когда крупа стоила около 26,36 гривни за килограмм.
В то же время, по данным Минфина, известно, что среднемесячные цены на гречку в январе 2026 года установились на уровне 47,48 гривен за килограмм. Но в феврале стоимость крупы уже выросла до 50,82 гривен за килограмм.
Так, дешевле всего купить гречку можно в супермаркете Auchan за 42,90 грн, а самые высокие цены предлагает Megamarket - 64,60 грн.
Что будет с ценами на гречку в будущем
Экономист Владимир Чиж говорил, что в течение следующих месяцев гречка может подорожать на 8-10%.
Но он также добавил, что не стоит недооценивать потенциальное влияние хорошего урожая.
"Это связано с ожидаемым умеренным ростом стоимости зерновых и перепроизводством некоторых круп в мире, что снижает давление на цену гречки. В то же время сезонные колебания могут откорректировать цифру в обе стороны", - сказал экономист.
