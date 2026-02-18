На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Многие украинцы могут заметить разницу в ценах.

https://glavred.info/ukraine/na-butylkah-novye-cenniki-v-ukraine-neozhidanno-podorozhal-bazovyy-produkt-10741559.html Ссылка скопирована

В Украине выросли цены на один из базовых продуктов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

В Украине подорожало масло

Масло одного популярного производителя стоит уже почти 90 гривен за 850 миллилитров

В базовый набор продуктов украинцев входит подсолнечное масло. По состоянию на 17 февраля цены на него повысились по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Речь идет о рафинированном масле различных производителей, цены на которое скоро могут превысить 90 гривен за бутылку.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены на масло

Масло рафинированное Олейна в супермаркетах теперь стоит от 85,99 до 91,10 гривен за бутылку объемом 850 миллилитров. Средняя цена на него составляет 89,23 гривны против 87,15 гривен в январе.

Похожая ситуация с рафинированным маслом Щедрый дар, цены на которое сегодня отличаются в пределах 83-85,99 гривен за бутылку. В среднем такое масло стоит 84 гривны, хотя в прошлом месяце украинцы платили за него 82,46 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Как российские обстрелы влияют на цены в Украине

Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают.

Российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине началась продажа тепличных огурцов нового оборота. Однако, по данным аналитиков, цены на отечественные овощи пока выше импортных.

Ранее стало известно, что в украинских супермаркетах цены на куриные бедра, голени, тушки и филе значительно ниже среднемесячных показателей за январь текущего года.

Недавно сообщалось, что в последние недели зимы 2025-2026 цены на сезонные фрукты, такие как мандарины и апельсины, неожиданно снизились в украинских магазинах.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред