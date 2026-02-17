Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

Сегодня свой День рождения отметил Майкл Бэй - американский режиссер, мастер эпичных блокбастеров со зрелищными баталиями и спецэффектами. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов, а также несколько музыкальных клипов.
Если не знаете, что посмотреть, или являетесь страстными поклонниками боевиков, Главред собрал для вас лучшие фильмы Майкла Бэя по версии IMDb.
Скала (1996)
Террористы захватывают Алькатрас и берут в заложники сотни туристов, угрожая выпустить смертоносный газ над Сан-Франциско. Единственный человек, который знает тюрьму изнутри - бывший британский шпион, много лет просидевший в ее застенках без суда. Вместе с химиком ФБР его отправляют на штурм неприступной крепости.
Армагеддон (1998)
К Земле летит астероид размером с Техас, и у человечества есть лишь 18 дней, чтобы его уничтожить. NASA отправляет на орбиту команду нефтяников - единственных, кто умеет бурить на критической глубине - чтобы заложить ядерную бомбу в самое сердце камня ради спасения нашей планеты.
Остров (2005)
Люди живут в изолированном комплексе с верой, что мир за его пределами заражен. Среди них разыгрывают лотерею, победитель которой получает путевку на райский остров. Двое друзей случайно узнают правду о том, кто они такие, и почему их держат в комплексе, а затем сбегают в реальный мир. За ними следует погоня.
Плохие парни (1995)
Двое детективов из Майами расследуют кражу крупной партии наркотиков прямиком из полицейского хранилища доказательств, пока единственная свидетельница, которая может помочь в этом деле, живет дома у одного из них. По стечению обстоятельств напарникам приходится поменяться ролями - каждый оказывается в чужой жизни, к которой совершенно не готов.
Трансформеры (2007)
Обычный американский подросток обнаруживает, что его подержанная машина - на самом деле инопланетный робот. Так главный герой оказывается в центре войны между двумя расами трансформеров. На Земле решается судьба Вселенной, а между гигантскими роботами и военными разворачиваются эпические сражения.
Что такое IMDb?
Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.
