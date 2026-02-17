Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 05:50
71
Тимур Мирошниченко навсегда запомнил выходку Филиппа Киркорова.
Филипп Киркоров и Тимур Мирошниченко
Филипп Киркоров и Тимур Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Тимур Мирошниченко

Вы узнаете:

  • Тимур Мирошниченко рассказал о травмирующем опыте работы с Киркоровым
  • Что произошло на репетиции в Москве

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым. Он признался в интервью на YouTube-канале "ІПсО і люди", что эта ситуация оставила неизгладимое впечатление на всю жизнь.

видео дня

Мирошниченко поделился, что снимал подготовку предательницы Ани Лорак к Детскому Евровидению-2009, где они были соведущими. Часть репетиций проходила в Москве, куда ведущему приходилось регулярно ездить в командировки. Во время одной из таких репетиций Тимур оказался в одном здании с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров напугал Тимура Мирошниченко / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Мы поднимаемся, и первое, что я вижу, – это Киркоров в трико и носках по колено. Он стоит, разговаривает по телефону. Мы поднимаемся с оператором и просто застыли вдвоем. Охрана сразу на нас. А он поворачивается и говорит: "Ничего, ничего. Пусть смотрят", — рассказал ведущий.

Ситуация действительно оставила сильное впечатление у Тимура. Ведущий даже пошутил, что произошедшее могло повлиять на его психическое состояние.

"Это психологическая травма на всю жизнь", — посмеялся Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко - Евровидение / Скриншот YouTube

Также он положительно отозвался о работе с Ани Лорак. Ведущий отметил, что тогда певица была на пике карьеры и приобрела большую популярность после Евровидения, особенно на российской сцене. Мирошниченко считает, что предательница профессионально подходила к своей задаче.

"Работалось нормально. Она уже прошла само Евровидение, понимала, как все работает", — высказался ведущий.

Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что фитнес-тренерка Марина Боржемская поделилась подробностями личной жизни, отметив, что ее избранник спокойно относится к публичности звезды. Также Боржемская прокомментировала, планирует ли пара официально оформить отношения.

Также муж Наташи Королевой Тарзан публично раскритиковал внешность супруги, заявив о необходимости "наказать" ее за лишний вес. По мнению стриптизера, артистка обязана пропагандировать "правильные формы", поэтому ей стоит похудеть.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров новости шоу бизнеса Тимур Мирошниченко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:39Украина
"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:25Война
"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

23:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Удар будет ночью, РФ подготовилась к атаке: что известно

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Девам - хорошие новости, Львам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Обезьянам - проблемы, Свиньям - вина

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Леся Никитюк показала первый подарок от 8-месячного сына

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США в Женеву: что известно

Последние новости

06:39

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

06:10

Переговорный тупик: что будет дальшемнение

05:50

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

05:21

Как купить джинсы без примерки: простой проверенный лайфхак

04:41

Только портят жизнь: от каких привычек из СССР следует срочно отказаться

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

03:32

США дали сигнал Европе: что конференция в Мюнхене изменит для Украины и мира

03:00

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

02:35

Как визуально расширить маленькую ванную с помощью плитки

Реклама
01:30

У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

01:25

"ТУшки" уже в воздухе, Россия готовит удар по Украине: когда ожидать пусков ракет

01:02

Laud рассказал о своей врожденной патологии: "Здесь кость"

01:02

Замороженное не значит вечное: сколько реально "живет" мясо после заморозкиВидео

00:28

Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа

00:00

Вторник по сценарию графиков: когда не будет света в Днепре и области 17 февраля

16 февраля, понедельник
23:30

Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями

23:01

"Война может закончиться внезапно": украинцам назвали возможные временные рамки

22:21

Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробностиВидео

22:08

Загадочная оранжевая стрелка на дорогах: новый дорожный знак смущает водителей

21:59

"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

Реклама
21:55

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 17 февраля

21:23

Умер звезда "Крестного отца" и "Апокалипсиса сегодня" - ему было 95 лет

21:13

"Россия готовит болезненный удар": Зеленский назвал цель новой атаки по Украине

21:04

Может стоить урожая: что категорически нельзя делать после обледененияВидео

20:57

Андрей Джеджула засветился с новой женой - как она выглядит

20:48

Мирное соглашение по Украине: президент Чехии сделал неутешительное заявление

20:34

Графики изменились - когда не будет света в Запорожской области 17 февраля

20:14

Зачем варить яйца с металлической ложкой: шеф-повар поразил ответом

20:00

Мужчина прожил 100 дней на дне океана: его состояние удивило врачейВидео

19:53

Кто на самом деле основал Русь: открытие "ломает" учебники историиВидео

19:52

В Тернопольской области ударят морозы: когда температура упадет до -13 градусов

19:44

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 17 февраля

19:25

Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытиеВидео

19:14

Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: три секрета от стилиста

19:12

ВСУ уже проводят контрнаступление: Сырский назвал направление активного штурма

19:10

РФ выбрала новую тактику террора украинцевмнение

18:43

Забарный стал главным кандидатом на уход из ПСЖ: что стало причиной

18:27

"Достоинства в мире стало меньше": в Украине скончался выдающийся диссидент Глузман

18:14

Почему меняется климат в Украине: экологи предупредили о неизбежном

18:12

Украинцы могут получить больше денег в марте: известны новые условия "Нацкешбека"

Реклама
17:55

Блеф или реальная угроза: эксперт раскрыл циничный расчет Трампа в отношении Европы эксклюзив

17:54

"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

17:40

ГУР поразило боевое судно России в Крыму и не только: детали операцииВидео

17:31

Кто станет новым Джеймсом Бондом: вероятный агент 007 вышел на связь

17:29

Доллар на таком уровне еще не был: эксперт спрогнозировал новый курс

17:20

Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

17:09

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 17 февраля

16:56

Война России против Украины перешла в новую фазу - чего ждать дальше

16:43

"Противник притормозил": командир полка "Ахиллес" назвал алгоритм окончания войны

16:41

Из нескольких ложек майонеза получится гора сладостей: рецепт бюджетного печенья

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять