"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Вы узнаете:
- Тимур Мирошниченко рассказал о травмирующем опыте работы с Киркоровым
- Что произошло на репетиции в Москве
Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым. Он признался в интервью на YouTube-канале "ІПсО і люди", что эта ситуация оставила неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Мирошниченко поделился, что снимал подготовку предательницы Ани Лорак к Детскому Евровидению-2009, где они были соведущими. Часть репетиций проходила в Москве, куда ведущему приходилось регулярно ездить в командировки. Во время одной из таких репетиций Тимур оказался в одном здании с российским певцом Филиппом Киркоровым.
"Мы поднимаемся, и первое, что я вижу, – это Киркоров в трико и носках по колено. Он стоит, разговаривает по телефону. Мы поднимаемся с оператором и просто застыли вдвоем. Охрана сразу на нас. А он поворачивается и говорит: "Ничего, ничего. Пусть смотрят", — рассказал ведущий.
Ситуация действительно оставила сильное впечатление у Тимура. Ведущий даже пошутил, что произошедшее могло повлиять на его психическое состояние.
"Это психологическая травма на всю жизнь", — посмеялся Мирошниченко.
Также он положительно отозвался о работе с Ани Лорак. Ведущий отметил, что тогда певица была на пике карьеры и приобрела большую популярность после Евровидения, особенно на российской сцене. Мирошниченко считает, что предательница профессионально подходила к своей задаче.
"Работалось нормально. Она уже прошла само Евровидение, понимала, как все работает", — высказался ведущий.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что фитнес-тренерка Марина Боржемская поделилась подробностями личной жизни, отметив, что ее избранник спокойно относится к публичности звезды. Также Боржемская прокомментировала, планирует ли пара официально оформить отношения.
Также муж Наташи Королевой Тарзан публично раскритиковал внешность супруги, заявив о необходимости "наказать" ее за лишний вес. По мнению стриптизера, артистка обязана пропагандировать "правильные формы", поэтому ей стоит похудеть.
Вас может заинтересовать:
- Екатерина Бужинская публично рассказала правду о своем муже-иностранце
- Звезда "Клана Сопрано" потеряла на войне в Украине близкого человека — детали
- Муж Наташи Королевой выдвинул ей ошеломляющее требование: "Будет наказана"
О персоне: Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред