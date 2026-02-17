"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Тимур Мирошниченко навсегда запомнил выходку Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров и Тимур Мирошниченко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко рассказал о травмирующем опыте работы с Киркоровым

Что произошло на репетиции в Москве

Известный украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым. Он признался в интервью на YouTube-канале "ІПсО і люди", что эта ситуация оставила неизгладимое впечатление на всю жизнь.

Мирошниченко поделился, что снимал подготовку предательницы Ани Лорак к Детскому Евровидению-2009, где они были соведущими. Часть репетиций проходила в Москве, куда ведущему приходилось регулярно ездить в командировки. Во время одной из таких репетиций Тимур оказался в одном здании с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров напугал Тимура Мирошниченко / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

"Мы поднимаемся, и первое, что я вижу, – это Киркоров в трико и носках по колено. Он стоит, разговаривает по телефону. Мы поднимаемся с оператором и просто застыли вдвоем. Охрана сразу на нас. А он поворачивается и говорит: "Ничего, ничего. Пусть смотрят", — рассказал ведущий.

Ситуация действительно оставила сильное впечатление у Тимура. Ведущий даже пошутил, что произошедшее могло повлиять на его психическое состояние.

"Это психологическая травма на всю жизнь", — посмеялся Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко - Евровидение / Скриншот YouTube

Также он положительно отозвался о работе с Ани Лорак. Ведущий отметил, что тогда певица была на пике карьеры и приобрела большую популярность после Евровидения, особенно на российской сцене. Мирошниченко считает, что предательница профессионально подходила к своей задаче.

"Работалось нормально. Она уже прошла само Евровидение, понимала, как все работает", — высказался ведущий.

Тимур Мирошниченко / инфографика: Главред

О персоне: Тимур Мирошниченко Тимур Мирошниченко - украинский ведущий и комментатор. Известен работами над проектами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов от Украины. Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Телеведущий года".

