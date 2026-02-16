Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

Главное из новости:
- Качество сосисок определяет состав
- В высшем сорте должно быть не менее 60% мяса и никаких растительных примесей
- Первый сорт дешевле, так как допускает больше субпродуктов и немясных ингредиентов
Разнообразие сосисок и сарделек в магазинах часто сбивает с толку, а высокая цена не гарантирует качества. По словам доктора технических наук Василия Пасечного, главное — не бренд и не маркетинг, а состав и соответствие стандартам, пишет УНИАН.
Что должно быть в настоящих мясных сосисках
Согласно ДСТУ, в изделиях высшего и первого сорта должно быть не менее 60% обезжиренного мяса или субпродуктов первой категории. Продукция по ТУ может иметь более широкий состав, но требования к безопасности остаются такими же.
В высшем сорте запрещены:
- мясо механического обвалки;
- растительные белки;
- крахмал, камеди, каррагинан.
В первом сорте эти компоненты допускаются, но в четко определенных пределах. В мясосодержащих изделиях их доля может быть еще больше — до 60% субпродуктов и до 40% немясных ингредиентов.
Чем отличаются сорта
Высший сорт - это говядина высокого качества, нежирная свинина, филе курицы или индейки, минимум соединительной ткани. Первый сорт может содержать больше жилок, более жирную свинину и мясо из бедра птицы, поэтому он дешевле.
Сколько должны стоить сосиски
Цена мяса формирует до 75% стоимости готового продукта. На начало февраля 2026 года:
- говядина — 200–320 грн/кг,
- свинина — 140–280 грн/кг,
- курятина - 100–210 грн/кг.
Отсюда и ориентировочные цены на сосиски:
- высший сорт - 150–360 грн/кг,
- первый сорт - 80–250 грн/кг.
Если первый сорт стоит значительно дешевле - это почти наверняка мясосодержащий продукт. Цена более 360 грн обычно - маркетинг, исключение составляют изделия из индейки или крольчатины.
Как распознать качественный продукт дома
Эксперт советует обращать внимание на поведение сосиски во время приготовления:
- деформация при варке может свидетельствовать о переизбытке белково-жировой эмульсии;
- розовая жидкость при разрезании - признак красителей, что недопустимо для высшего сорта;
- потеря формы после охлаждения означает, что это мясосодержащий продукт, а не мясной.
Готовые сосиски должны быть сочными и иметь естественный розовый цвет, который обеспечивает мясной пигмент, а не красители.
Вас может заинтересовать:
- Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы
- Как выбрать оливковое масло для салатов и жарки: советы от профессиональных поваров
- Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред