Как выбрать качественные сосиски и сардельки: эксперт рассказал, на что следует смотреть

Принято считать, что дорогие полуфабрикаты - автоматически лучше, но на самом деле все зависит от состава и соблюдения стандартов

Как выбрать настоящие сосиски и сардельки / Коллаж: Главред, фото: freepik, ua.depositphotos.com

Главное из новости:

Качество сосисок определяет состав

В высшем сорте должно быть не менее 60% мяса и никаких растительных примесей

Первый сорт дешевле, так как допускает больше субпродуктов и немясных ингредиентов

Разнообразие сосисок и сарделек в магазинах часто сбивает с толку, а высокая цена не гарантирует качества. По словам доктора технических наук Василия Пасечного, главное — не бренд и не маркетинг, а состав и соответствие стандартам, пишет УНИАН.

Что должно быть в настоящих мясных сосисках

Согласно ДСТУ, в изделиях высшего и первого сорта должно быть не менее 60% обезжиренного мяса или субпродуктов первой категории. Продукция по ТУ может иметь более широкий состав, но требования к безопасности остаются такими же.

В высшем сорте запрещены:

мясо механического обвалки;

растительные белки;

крахмал, камеди, каррагинан.

В первом сорте эти компоненты допускаются, но в четко определенных пределах. В мясосодержащих изделиях их доля может быть еще больше — до 60% субпродуктов и до 40% немясных ингредиентов.

Чем отличаются сорта

Высший сорт - это говядина высокого качества, нежирная свинина, филе курицы или индейки, минимум соединительной ткани. Первый сорт может содержать больше жилок, более жирную свинину и мясо из бедра птицы, поэтому он дешевле.

Сколько должны стоить сосиски

Цена мяса формирует до 75% стоимости готового продукта. На начало февраля 2026 года:

говядина — 200–320 грн/кг,

свинина — 140–280 грн/кг,

курятина - 100–210 грн/кг.

Отсюда и ориентировочные цены на сосиски:

высший сорт - 150–360 грн/кг,

- 150–360 грн/кг, первый сорт - 80–250 грн/кг.

Если первый сорт стоит значительно дешевле - это почти наверняка мясосодержащий продукт. Цена более 360 грн обычно - маркетинг, исключение составляют изделия из индейки или крольчатины.

Как распознать качественный продукт дома

Эксперт советует обращать внимание на поведение сосиски во время приготовления:

деформация при варке может свидетельствовать о переизбытке белково-жировой эмульсии;

может свидетельствовать о переизбытке белково-жировой эмульсии; розовая жидкость при разрезании - признак красителей, что недопустимо для высшего сорта;

при разрезании - признак красителей, что недопустимо для высшего сорта; потеря формы после охлаждения означает, что это мясосодержащий продукт, а не мясной.

Готовые сосиски должны быть сочными и иметь естественный розовый цвет, который обеспечивает мясной пигмент, а не красители.

