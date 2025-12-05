Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

Рассказываем о профессиональных советах продавцов, которые помогут купить действительно свежую рыбу в супермаркете.

Как выбрать свежую рыбу - секреты опытных продавцов / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Рыба должна появляться на нашем столе чаще, чем раз в неделю, это один из самых полезных продуктов, богатый жирными кислотами, легко усваиваемым белком и важными минералами. Однако вся ее польза исчезает, если продукт уже потерял свежесть. Труднее всего это определить в крупных супермаркетах, где витрины всегда выглядят безупречно.

Главред расскажет, как всегда выбирать самую свежую рыбу и на какие детали продавцы рекомендуют смотреть в первую очередь.

Работники магазинов имеют несколько простых методов, которые позволяют оценить свежесть за мгновение. Об этом пишет Interia Kobieta.

Как должна выглядеть свежая рыба

Внешний вид - это первое, на что обращают внимание специалисты. Даже если рыба пролежала на витрине несколько часов, она не должна выглядеть "уставшей".

На что обращать внимание:

Глаза у свежей рыбы всегда выпуклые, чистые и прозрачные, с легким естественным блеском. Если они помутнели, стали запавшими или потеряли яркость, это сигнал, что продукт пережил не один этап хранения.

у свежей рыбы всегда выпуклые, чистые и прозрачные, с легким естественным блеском. Если они помутнели, стали запавшими или потеряли яркость, это сигнал, что продукт пережил не один этап хранения. Кожа и чешуя имеют естественный блеск, как будто поверхность слегка смазали маслом. Свежая рыба остается упругой и эластичной, а чешуя плотно держится и не осыпается от легкого прикосновения. Тусклость, сухие участки или слезающая чешуя свидетельствуют о том, что продукт уже не первого качества.

имеют естественный блеск, как будто поверхность слегка смазали маслом. Свежая рыба остается упругой и эластичной, а чешуя плотно держится и не осыпается от легкого прикосновения. Тусклость, сухие участки или слезающая чешуя свидетельствуют о том, что продукт уже не первого качества. Плавники и жабры свежей рыбы также выглядят мягкими, увлажненными и аккуратными, а не сухими, жесткими или поврежденными именно на эти детали продавцы смотрят в первую очередь.

свежей рыбы также выглядят мягкими, увлажненными и аккуратными, а не сухими, жесткими или поврежденными именно на эти детали продавцы смотрят в первую очередь. Дата вылова или упаковки : чем короче путь от улова до прилавка, тем лучше качество рыбы.

Как пахнет испорченная рыба

Запах является одним из самых точных индикаторов свежести. Свежая рыба пахнет водой, легким морским, немного солоноватым, нейтральным ароматом. Он никогда не должен быть интенсивным.

Если вы почувствовали даже малейший намек на аммиак, кислый запах или "старые водоросли", не покупайте рыбу. Это однозначный сигнал, что продукт потерял свежесть. Важно учитывать, что некоторые магазины пытаются скрыть нежелательные запахи очень сильным охлаждением или быстрой промывкой ледяной водой, на самом деле это работает лишь временно. Поэтому, если сомневаетесь, рекомендуем подождать несколько секунд и понюхать еще раз, действительно свежая рыба не изменит своего запаха.

Как определить свежесть рыбы по текстуре

Продавцы определяют состояние рыбы буквально одним прикосновением. Мякоть свежей рыбы должна быть твердой и эластичной. Если нажать пальцем, она возвращается к первоначальной форме.

Если же после нажатия остается вмятина, это означает, что рыба начала разлагаться, хоть и хранится в холодильнике. Свежая мякоть держится на кости и не разваливается. Если же рыба рассыпается в руках, это прямой сигнал не брать ее.

Интересный трюк, который часто используют профессиональные продавцы - проверка языка рыбы. У свежей он светлый, тогда как темный или коричневый цвет свидетельствует о том, что продукт долго лежал на прилавке.

Маркировка и этикетка: на что обратить внимание

Производители и магазины обязаны указывать ключевую информацию, поэтому важно правильно читать этикетку.

Маркировка . Надпись "свежая рыба" означает, что продукт не был заморожен. Если же на упаковке указано глазирование или добавление воды, это уже не свежее филе, а размороженное.

. Надпись "свежая рыба" означает, что продукт не был заморожен. Если же на упаковке указано глазирование или добавление воды, это уже не свежее филе, а размороженное. Страна происхождения . Рыба из холодных северных морей, как правило, более плотная и имеет лучший вкус.

. Рыба из холодных северных морей, как правило, более плотная и имеет лучший вкус. Метод вылова. Рыба, пойманная траловыми сетями, часто имеет механические повреждения, а выборочный вылов обеспечивает лучший вид и качество туши. Если рыба выращена на ферме, важно, чтобы она происходила из сертифицированного хозяйства, это гарантирует контролируемый рацион и отсутствие сомнительных кормовых смесей.

Секреты продавцов при выборе рыбы

Если рыба лежит на льду, но поверхность уже ощутимо оттаяла, это значит, что она стоит на витрине давно. Свежая партия растапливает лед лишь через несколько часов.

Если продавец беспокойно реагирует, когда вы просите понюхать или прикоснуться к рыбе, это также повод насторожиться.

Еще одна важная деталь - цвет жабр. Розовые или красные жабры означают свежесть. Серые, сухие или коричневые - признак длительного хранения.

В покупных упаковках обращайте внимание на избыток влаги, если внутри много воды, рыба однозначно размораживалась.

Как сохранить рыбу свежей

Лучшая рыба - та, которую вы приготовите как можно быстрее. Если же нужно сохранить ее до следующего дня, важно сделать это правильно. Рекомендуем держать ее в нижней части холодильника, где температура самая низкая.

Кожу лучше не снимать до самого приготовления, она защищает мякоть от высыхания. Хранить рыбу желательно в герметичном контейнере, чтобы избежать посторонних запахов и распространения рыбного аромата.

Замораживать рыбу можно только один раз. После размораживания ее следует сразу приготовить. Если планируете съесть рыбу на следующий день, лучше всего поставить ее в миску со льдом и накрыть пищевой пленкой. Такой способ продлевает свежесть и помогает сохранить упругую текстуру.

Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta - один из крупнейших польских веб-сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и разумные развлечения женщинам всех возрастов.

