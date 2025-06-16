Как замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты - способы, которые сохранят вкус

Неправильная заморозка продуктов может привести к потере текстуры, аромата и даже к порче пищи.

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Как сохранить продукты такими же вкусными, как и свежие / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как правильно замораживать мясо, рыбу, овощи и фрукты

Что можно замораживать

Какие продукты не рекомендуется замораживать

Одним из самых эффективных способов, который поможет сохранить продукты свежими является замораживание. Однако неправильная заморозка может испортить качество продуктов, сделать их водянистыми, жесткими или лишить аромата. Эксперты BottomLine Inc. поделились рекомендациями, как правильно замораживать различные виды пищи.

"Если у вас осталась зеленая фасоль с собственного огорода, нет времени приготовить рыбу или остались остатки обеда - не спешите выбрасывать еду. Стоит лишь освободить место в морозильной камере", - отмечают специалисты Daily Express. видео дня

Главред узнал, что и как лучше всего замораживать.

Замораживание мяса и рыбы

Мясо, рыбу и птицу лучше замораживать сырыми, поскольку предварительная термическая обработка перед замораживанием может изменить их вкус на так называемый "подогретый". Повторное замораживание ранее размороженных продуктов не опасно для здоровья, однако значительно ухудшает их вкусовые свойства и текстуру.

Рекомендуемые сроки хранения:

Рыба до нескольких месяцев, если плотно завернуть в пищевую пленку. Птица: целые тушки - до 12 месяцев, части - до 9 месяцев, потроха и фарш - до 4 месяцев. Красное мясо до 12 месяцев. Фарш до 4 месяцев. Нарезанное мясо желательно употребить в течение 2-3 месяцев.

Перед замораживанием рыбу рекомендуется плотно обернуть в пищевую пленку, а сверху дополнительно укрыть морозильной пленкой для предотвращения попадания воздуха. Потроха птицы лучше заворачивать отдельно. Избегать также следует замораживания уже нафаршированной птицы.

Что касается мяса, купленного на рынке, эксперты советуют оставлять продукт в его первичной упаковке, однако дополнительно поместить ее в плотный пакет для замораживания - это поможет избежать обветривания мяса уже через несколько недель.

Как правильно замораживать овощи

Овощи перед замораживанием обязательно следует бланшировать - то есть на короткое время погружать в кипяток или обрабатывать паром. Такая обработка деактивирует ферменты, которые в процессе хранения могут приводить к изменению текстуры, цвета и вкуса.

"После бланширования овощи следует тщательно обсушить перед тем, как разместить их в морозильной камере", - отметили специалисты.

Рекомендации для популярных овощей:

Морковь, цветная капуста - нарезать, бланшировать, хранить до 12 месяцев.

- нарезать, бланшировать, хранить до 12 месяцев. Зеленый горошек - очистить, бланшировать 1,5 минуты.

- очистить, бланшировать 1,5 минуты. Зеленая и восковая фасоль - бланшировать вместе со стручками в течение 3 минут.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Главред - инфографика

Как замораживать фрукты

Фрукты требуют особого подхода. Согласно советам BottomLine Inc., лучше всего сохранять вкус и текстуру фруктов помогает замораживание с добавлением сахара или сиропа.

Сироп лучше подходит для фруктов, которые употребляют сырыми. Зато сахар идеален для фруктов, используемых в кулинарных рецептах.

Как приготовить сироп:

Растворите ¾ стакана сахара в 4 стаканах кипятка, получив 40% сироп. Остудите его перед заливкой фруктов.

Во время упаковки с сахаром - посыпьте фрукты сахаром и осторожно перемешайте до его полного растворения.

Сроки хранения:

Фрукты в сиропе или с сахаром - до 12 месяцев.

- до 12 месяцев. Фрукты без добавления сахара или сиропа - до 3-6 месяцев.

Какие продукты не стоит замораживать

Эксперты Success Rice предостерегают, что есть продукты, которые категорически не подходят для замораживания. Среди них:

сырые яйца в скорлупе;

сливочные супы, соусы, заправки;

уже обжаренные блюда;

салаты, огурцы.

Смотрите видео о том, какие продукты не стоит замораживать:

Что замораживать лучше всего

Лучше всего для замораживания подходят: сырое мясо и морепродукты, супы на бульонной основе, рагу, запеканки, карри.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить вкус, свежесть и питательную ценность ваших любимых блюд на длительное время.

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