Как заморозить свеклу: диетолог рассказала, как сохранить овощ надолго

Многие задаются вопросом, как лучше замораживать свеклу - сырой или вареной? Эксперт дала исчерпывающее объяснение.

https://glavred.info/life/kak-zamorozit-sveklu-dietolog-rasskazala-kak-sohranit-ovoshch-nadolgo-10589468.html Ссылка скопирована

В каком виде лучше замораживать свеклу - ответ диетолога / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Свекла — прекрасный овощ для заморозки, особенно после приготовления. Она хорошо размораживается и отлично подходит для многих рецептов. Поэтому если у вас на огороде выросло много свеклы, то можно ее заморозить, а использовать позже.

Кстати, если вы любите делать заготовки, то возможно захотите заморозить грибы и сохранить их на длительный срок. Как это сделать, читайте в материале: Варить или не варить: как правильно заморозить грибы для долгого хранения.

видео дня

В каком виде лучше замораживать свеклу

Многие задаются вопросом, как лучше замораживать свеклу - сырой или вареной? Автор блога It's a veg world after all советует проварить овощ перед заморозкой. В таком виде свекла будет храниться лучше, чем сырая. Однако способ заморозки будет зависеть и от того, как вы будете использовать свеклу в будущем. Например, если вы планируете использовать ее в борще, в этом случае овощ лучше всего замораживать сырым.

Можно ли заморозить варёную свеклу целиком

Целиком замораживать свеклу можно, тем более что после разморозки она будет хорошо резаться.

Сначала обрежьте корни, стебли и листья. Помойте свеклу под проточной водой, чтобы удалить всю грязь.

Приготовьте свеклу, используя ваш любимый метод. Например, сварите, приготовьте на пару и или в фольге в духовке.

Когда секла остынет, снимите кожицу пальцами. Переложите в пакеты, пригодные для заморозки. Запечатайте, наклейте этикетку и храните в морозильнике до 6 месяцев.

Можно ли сырую свеклу заморозить на зиму

Сырую свеклу также можно заморозить, но она не будет не храниться так долго или может не сохранить все свои качества, что и вареная. Если вы хотите заморозить ее сырой, то рекомендуется бланшировать ее в течение нескольких минут, чтобы сохранить качество, питательные вещества и текстуру. Свекла без бланширования сохранится только пару месяцев.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как бланшировать свеклу для заморозки

Обрежьте корни, стебли и листья со свеклы. Помойте ее под проточной водой, чтобы удалить всю грязь.

Снимите кожуру и нарежьте ее кубиками.

Доведите воду в кастрюле до кипения. Опустите в кипящую воду нарезанную кубиками свеклу и варите 3–4 минуты.

Сразу же переложите свеклу в миску с ледяной водой. Это остановит процесс приготовления.

Дайте свекле постоять несколько минут, слейте воду и обсушите ее.

Разложите на застеленных бумагой противнях и поместите их в морозилку. Держите их там около часа, пока свекла не замерзнет.

Переложите замороженную свеклу в пакеты. Используйте в течение 3 месяцев.

Сырую свеклу, которую вы бланшировали перед заморозкой, можно использовать в горячих блюдах. Использовать можно без размораживания.

Замороженную вареную свеклу следует разморозить в холодильнике в течение ночи. Затем ее можно использовать ее в салатах, готовых блюдах, смузи.

Диетолог предупредила, что замороженная, а затем размороженная вареная свекла, как правило, более водянистая, чем свежеприготовленная. Стоит отжать часть воды перед добавлением ее различные блюда. Кроме того, замороженная, а затем размороженная вареная свекла может не очень хорошо подходить для выпечки из-за более высокого содержания воды.

Ранее Главред писал, как правильно заморозить капусту и в каких блюдах ее можно использовать.

Блог It's a Veg World After All - что о нем известно Блог It's a Veg World After All ведет Лиззи Стрейт - дипломированный диетолог, автор кулинарных книг и любитель вегетарианства. Живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. "Мой блог, ставший бизнесом — моя страсть. Как эксперт в области питания, я перевожу советы по питанию в практическое применение. Я здесь, чтобы помочь вам кушать овощи простыми и совершенно вкусными способами и освоить приготовление пищи, планирование питания и многое другое", - пишет Лиззи. По ее словам, как только люди начинают есть больше овощей, происходят удивительные вещи. "На своем опыте я видела, как овощи могут улучшить здоровье и поднять настроение", - добавила диетолог. Лиззи Стрейт получила степень магистра в области питания человека в Университете Дрекселя (Филадельфия, Пенсильвания) и прошла стажировку по диетологии в Minneapolis VA Healthcare System. После сдачи экзамена RDN работала амбулаторным диетологом-телемедиком, прежде чем полностью посвятить себя блогу It's a Veg World After All.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред