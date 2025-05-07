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В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшие

Анна Ярославская
7 мая 2025, 06:48обновлено 7 мая, 07:23
1069
В результате вражеских обстрелов в столице два человека погибли, пятеро - травмированы, из них четверо детей.
Атака дронов на Киев
В результате атаки дронов на Киев есть жертвы и пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: ГосЧ

Кратко:

  • В Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу
  • В столице есть жертвы и пострадавшие
  • На Киевщине вспыхнул пожар из-за падения обломков

В ночь на 7 мая в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики и атаки вражеских дронов.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, падение обломков привело к возгоранию в Соломенском районе.

видео дня

"Пожар в нежилом здании, информация о пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении в 01:14.

В четыре часа утра в столице снова объявили воздушную тревогу. В этот раз из-за угрозы вражеских ударных БпЛА.

Как сообщил в 04:35 начальник КГВА Тимур Ткаченко, в Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. Предварительно в произошло частичное разрушение двух верхних этажей жилого дома.

В Днепровском районе в результате атаки РФ 5 пострадавших. По словам Ткаченко, детали устанавливаются.

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Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В 04:46 стало известно, что в Святошинском районе тоже упали обломки на 10-этажный жилой дом. Впоследствии стало известно, что в этом районе горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах.

Падение обломков зафиксировано и в Соломенском районе Киева. Здесь зафиксировали пожар на открытой территории.

По состоянию на 05:07 стало известно, что пожар зафиксирован и в Шевченковском районе Киева. Обломки упали на жилой дом и супермаркет.

По состоянию на 05:55 в Киеве пострадали 6 человек, причем большинство из них - это дети.

"6 жителей столицы пострадали в результате атаки врага на Киев. Из них четверо детей. Трех пострадавших медики госпитализировали, трем - оказали помощь на месте", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

В 06:39 Кличко сообщил, что в Шевченковском районе столицы погибли два человека. Там обломки БпЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома.

"Пострадали всего 7 человек. Среди них – четверо детей. Трех из пострадавших медики госпитализировали. Четверым оказали помощь на месте", - написал мэр.

В 06:22 в Киеве в третий раз объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов.

"По враждебным целям в разных районах Киева активно работает ПВО", - сообщили в КГВА.

Обновлено. Утром 7 мая в ГосЧС Киева сообщили, что в результате вражеских обстрелов в столице 2 человека погибли, 5 - травмированы, из них 4 детей.

Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.

Святошинский район: попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

Соломенский район: обломки БПЛА упали на открытую территорию.

Днепровский район: падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Шевченковский район: падение обломков БПЛА на 5-этажный жилой дом. Возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Пожар ликвидирован.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Информация обновляется.

  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 7 мая
    Последствия атаки РФ на Киев 7 мая Фото: ГосЧС

Киевская область - последствия атаки

В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Повреждены более 10 автомобилей.

Поврежден дом из-за падения обломков
Поврежден дом из-за падения обломков / Фото: t.me/kyivoda

Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия.

Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 5 мая в Конотопе Сумской области прогремели взрывы. Российские оккупационные войска нанесли по городу комбинированный ракетно-дроновой удар. В результате атаки уничтожен инфраструктурный объект. Как сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин, по предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

5 мая оккупанты осуществили массированные обстрелы Белопольской и Ворожбянской общин Сумской области. В результате вражеских ударов погибли трое гражданских лиц, еще семь человек получили ранения. Среди пострадавших - 16-летний подросток. Состояние двух взрослых - тяжелое, один из них находится в критическом состоянии.

Вечером 5 мая россияне массированно атаковали Одессу с применением ударных БпЛА. Сообщалось о нескольких взрывах в городе.

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