Одесса под массированной атакой ударных дронов: в городе раздаются мощные взрывы

Кратко:
- РФ атаковала Одессу дронами
- Мэр Труханов подтвердил серию взрывов в городе
Россияне массированно атакуют Одессу с применением ударных БпЛА. Уже известно о нескольких взрывах в городе. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Согласно его сообщениям, первые взрывы в Одессе прозвучали уже в 21:52.
"Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!", - добавил Труханов.
Впоследствии мэр Одессы сообщил о повторных взрывах в городе.
По информации Воздушных сил ВСУ, несколько групп вражеских беспилотников движутся из акватории Черного моря в сторону Одесской области.
В частности, зафиксированы дроны, которые направляются в направлении Черноморска, Лиманки и южных районов Одесской области.
Мониторинговые каналы сообщают также о по меньшей мере пяти ударных БпЛА, которые атакуют юг Одессы, а еще около 12 дронов движутся с моря в сторону города.
По состоянию на 22:34 в Одессе объявлен отбой воздушной тревоги. О последствиях взрывов информации пока нет.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 4 мая российские войска совершили массированную атаку по территории Украины с использованием ударных дронов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что только за текущую неделю противник применил для ударов по Украине более 1180 дронов-камикадзе, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет различных типов.
2 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову с помощью беспилотников типа "Шахед", в городе раздались громкие взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Кроме того, в ночь на 1 мая Одесса также подверглась атаке - в городе прогремела серия взрывов. Мэр Геннадий Труханов подтвердил обстрел и призвал горожан оставаться в укрытиях.
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