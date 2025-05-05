Трамп хочет привлечь еще одну сторону для прекращения войны РФ против Украины - детали

Президент США Трамп заявил, что ждет "с нетерпением" возможности начать работу с президентом Турции Эрдоганом для урегулирования войны в Украине.

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Трамп хочет привлечь еще одну страну, чтобы прекратить войну / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Трамп хочет привлечь президента Турции к мирному урегулированию войны РФ против Украины

Лидеры обменялись приглашениями посетить Турцию и США соответственно

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к урегулированию войны между Украиной и Россией. Об этом глава Белого дома написал в заметке в социальной сети Truth Social, отметив, что провел с Эрдоганом "очень хороший и продуктивный" телефонный разговор.

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По его словам, они обсудили широкий круг вопросов, в том числе войну в Украине, ситуацию в Сирии и Секторе Газа. Также лидеры обменялись приглашениями посетить Турцию и США.

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"Я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельной войне между Россией и Украиной", - написал Трамп.

Впоследствии, Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обнародовала подробности телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Согласно заявлению турецкой стороны, лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также ряд региональных и глобальных вопросов.

Президент Эрдоган подчеркнул важность укрепления сотрудничества в различных сферах, в частности в оборонной промышленности.

"(Президент Эрдоган - ред.) поддерживает подход Президента Трампа к прекращению войн, Президент Эрдоган выразил благодарность за усилия, приложенные для поддержки переговорного процесса с Ираном и прекращения войны между Россией и Украиной", - говорится в сообщении Администрации президента Турции в X.

Он также обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации в Секторе Газа, призвал к беспрепятственной доставке гуманитарной помощи и выразил готовность Турции способствовать прекращению огня и установлению длительного мира.

Что касается Сирии, турецкий лидер отметил, что инициативы США по снятию части санкций могут поддержать стабилизацию страны, что будет способствовать миру как в регионе, так и в глобальном контексте.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, западные партнеры Украины продолжают обсуждение относительно возможного предоставления Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot к саммиту НАТО, запланированному на конец июня. По данным Reuters со ссылкой на осведомленный источник, вероятными посредниками в передаче могут стать США и Греция.

Тем временем украинские силы обороны восстановили контроль над позициями в поселке Лысовка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют "очень высокие шансы" завершить войну в Украине. Он также отметил, что будущее санкций против России зависит от ее поведения и настроенности на мирные договоренности.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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