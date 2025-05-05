ВСУ освободили поселок на важном направлении: в DeepState раскрыли детали

Украинские воины продвигаются и отражают вражеские атаки.

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Аналитики рассказали о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstate

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Силы обороны восстановили позиции в Лысовке, что в Донецкой области

Армия РФ активизировала наступление на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Во время вражеского штурма ВСУ ликвидировали 90 оккупантов

За прошедшие сутки украинские защитники восстановили свои позиции в поселке Лысовка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

В свою очередь враг продвинулся на Белгородщине, а также возле Новоалександровки, Котляровки, Новоселки и Новодаровки.

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Кроме того, по данным аналитиков, тяжелая ситуация наблюдается на участке от Новодаровки до Свободного Поля. Здесь противник сразу на трех участках начал активные штурмовые действия, а именно - на Вольное Поле, на Зеленое Поле и южнее Новоселки, а также в направлении Новополя.

"В целом россияне провели не менее 46 штурмовых действий, силами 2 рот пехоты и при поддержке 75+ мотоциклов. Потери врага уточняются, но известно о по меньшей мере 90 ликвидированных оккупантов и еще 45 раненых", - говорится в сообщении.

Плохая ситуация восточнее Новодаровки, где враг сумел достичь тактического успеха и занять немало лесополос. Также оккупантам удалось перейти реку Ворона и закрепиться по трассе возле Зеленого Поля.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что бои в Курской области длятся уже 9 месяцев. За это время операция достигла большинства поставленных целей, а созданная ВСУ буферная зона остается актуальной.

Как писал Главред, россияне активизировались на Лиманском направлении, где количество боевых столкновений больше, чем на других участках фронта, кроме Покровского направления. По словам спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова, противник работает над переброской на Лиманское направление дополнительных войск, в том числе за реку Жеребец. Тем самым оккупанты создают угрозу для ВСУ.

Кроме того, в американском Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. В то же время российские оккупанты имеют определенное продвижение на этом же направлении и под Купянском.

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