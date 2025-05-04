ВСУ разрушают планы командования РФ контрударами возле Покровска - генерал

Украинские военные противостоят примерно 60 тысячам российских оккупантов.

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Оккупанты не выполнили задачу командования в отведенные сроки / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скрин с DeepState

Что сказал Маломуж:

Оккупанты увеличили интенсивность боевых действий на Покровском направлении

Потери РФ возле Покровска составляют 30-40% от общих

Покровское направление является самым успешным для ВСУ

На Покровском направлении 60-тысячная российская группировка увеличила интенсивность боевых действий в попытках обойти город с запада, чтобы перерезать трассу "Покровск-Константиновка".

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, кроме большой концентрации живой силы противника на этом участке фронта наблюдается и использование большого количества военной техники.

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Покровск / Инфографика: Главред

"Однако здесь он (противник - Главред) несет системные потери. Они составляют примерно 30-40% от общего количества убитых, раненых и взятых в плен российских военных", - отметил генерал.

Маломуж рассказал, что 2-3 дня назад россияне на Покровском направлении изменили тактику и применяют нетяжелую технику для перерезания важной для украинских сил трассы.

Несмотря на давление врага возле Покровска ВСУ достигают лучших результатов благодаря эффективной обороне. Во-первых, у украинских военных создана сверхмощная укреппозиция. Во-вторых, в течение последней недели они нанесли по оккупантам десятки контрударов. Тем самым ВСУ улучшили свое положение и уничтожили группировку РФ, которая осуществляла попытки наступать.

"Сейчас задачи российского командования по захвату до первых чисел мая Покровска, захода в Константиновку, Краматорск и Славянск реализовать оккупанты не смогут", - добавил Маломуж.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, военный обозреватель Денис Попович заявил, что несмотря на постоянные атаки российских войск на Покровском направлении, речь пока не идет о возможности окружения города.

Недавно, как писал Главред, аналитики DeepState сообщили, что российские военные оккупировали село Надеевка. Ранее противник активно давил возле этого населенного пункта.

Ранее также военные сообщали, что во время штурмов оккупанты пытаются продвинуться вперед, чтобы либо обойти и окружить, либо непосредственно зайти в Покровск. При этом для атак враг применяет как и тяжелую бронетехнику, так и небольшие группы пехоты на автомобилях.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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