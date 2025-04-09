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У Путина есть три цели на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
9 апреля 2025, 08:01
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За последние 13 месяцев армия РФ потеряла более пяти дивизий танков и тысячи солдат во время наступления на Покровск и попыток захватить город.
Покровск, ВСУ
ВСУ срывают планы РФ возле Покровска - ISW / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

Главное:

  • У оккупантов есть три цели на Покровском направлении
  • Армия РФ потеряла более пяти дивизий танков и тысячи солдат
  • Путин не отказался от идеи захватить всю Украину военным путем

Российская оккупационная армия пытается штурмовать с трех направлений на Покровском направлении, но сталкивается с контрударами ВСУ и атаками беспилотников. За 13 месяцев попыток захватить Покровск оккупанты понесли серьезные потери. В Институте изучения войны рассказали, что происходит на фронте.

Как пишут аналитики ISW, сейчас российские войска преследуют три отдельные тактические цели на Покровском направлении.

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Спикер оперативно-тактической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов 7 апреля заявил, что российские войска пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка на северо-восток от Покровска, обойти город с запада и наступать в направлении Новопавловки.

Россияне достигают ограниченных успехов на северо-востоке от Покровска в направлении трассы Т-0504 и на юго-запад от Покровска в направлении Новопавловки.

Однако враг пытается продвинуться непосредственно на юг и юго-запад от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и в начале апреля 2025 года.

Ситуация на Покровском направлении
Ситуация на Покровском направлении / understandingwar.org

Наступательные действия к северо-востоку от Покровска поддерживают как текущие усилия россиян по окружению города с востока и запада, так и усилия по давлению на Константиновку с юга путем продвижения вдоль трассы Т-0504 и ликвидации украинских позиций к юго-западу от Торецка.

Отмечается, что за последние месяцы враг достиг лишь незначительных успехов в направлении Константиновки. Также за последние два месяца оккупанты не достигли значительных успехов к северо-востоку от Покровска и продвинулись лишь на пять-семь километров к северу от Воздвиженки.

Ситуация к югу и юго-западу от Покровска остается чрезвычайно динамичной на фоне активизации российских наступательных операций и локальных контратак ВСУ и операций с использованием беспилотников в этом районе.

К западу от Покровска потери российской техники утроились с начала переговоров США, Украины и России о прекращении огня.

За последние недели российские войска несколько продвинулись ближе к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями в результате механизированных атак в этом районе, особенно к западу от Преображенки (к юго-западу от Покровска). На момент формирования данного отчета ISW, россияне еще не продвинулись на оставшиеся три километра вглубь Днепропетровской области.

В ISW убеждены, что российские войска достигли лишь незначительных успехов на Покровском направлении благодаря локализованным украинским контратакам и лучшей интеграции украинских наземных и беспилотных сил.

"ISW ранее отмечал, что украинские беспилотники сыграли ключевую роль в защите от российского наступления на Покровском направлении и вдоль всей линии фронта в течение последнего года. Хотя Украина должна решить проблемы с моральным духом, формированием сил и подготовкой, чтобы полностью остановить российское наступление в Донецкой области", - говорится в отчете.

При этом оккупационная армия понесла огромные потери. За последние 13 месяцев армия РФ потеряла более пяти дивизий танков и тысячи солдат во время наступления на Покровск и попыток захватить город.

Покровск Инфографика
Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Чего добивается Путин

Аналитики пишут, что российские наступательные операции для захвата Покровска и наступления на Константиновку подчеркивают решимость президента РФ Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если ему не удастся сделать это путем переговоров.

По оценкам ISW, российская оборонно-промышленная база (ОПБ) не может производить новые бронемашины и артиллерийские системы такими темпами, которые могут компенсировать текущие темпы российских потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

"Будущие российские атаки на Покровск и Константиновку и вглубь них приведут лишь к большим потерям в живой силе и материальных средствах, если российские военные вообще способны проводить такие операции после значительных потерь бронетехники и личного состава за последние три года боевых действий", - говорится в отчете.

В то же время Путин и военное командование РФ, похоже, полны решимости захватить Покровск и атаковать Константиновку. Таким образом враг пытается захватить пояс крепостей (50-километровую линию четырех городов - Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), на что россияне могут потратить несколько лет при условии продолжения помощи Запада для Украины.

В ISW продолжают считать, что Путин не заинтересован в прекращении войны и намерен продолжать воевать, пока не достигнет своих целей в Украине.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, по данным DeepState за 6 апреля российская оккупационная армия продвинулась в трех населенных пунктах на востоке Украины. В частности, враг активизировался на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях.

Институт изучения войны писал, что с осени 2024 года темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март ВС РФ продвинулись лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что Силам обороны Украины, вероятно, придется выйти из Торецка Донецкой области. Бои в городе продолжаются 9 месяцев, и враг заплатил безумную цену за продвижение на 8-9 км в глубину.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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