Американское оружие для Украины: ЕС готов покупать, но есть важные нюансы

Партнеры НАТО готовятся передать вооружение Украине, полагаясь на закупку нового в США.

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Трамп озвучивает условия поставки систем Patriot Украине при поддержке стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Несколько стран ЕС готовы купить оружие США для Украины

Инициатива обсуждается после заявления Трампа об оплате НАТО

Открытыми остаются вопросы объемов и механизма поставок

Несколько стран Европейского Союза подтвердили готовность закупить американское вооружение, чтобы впоследствии передать его Украине. Инициатива обсуждается после заявления бывшего президента США Дональда Трампа, которое он озвучил накануне, сообщает Reuters.

В понедельник, 14 июля, Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и другое вооружение, но при условии, что за это заплатят страны НАТО.

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Пока остаются открытыми ключевые вопросы - какие именно системы могут быть переданы Украине, в каких объемах, кто и как будет осуществлять оплату, а также возможна ли оперативная доставка.

Американские официальные лица считают, что европейские партнеры могут передать из своих запасов вооружения Украине, а взамен закупить новое у США. Такой механизм позволил бы ускорить поставки, однако временно снизил бы обороноспособность стран-доноров, пока не будет получено новое оборудование.

В то же время, как отмечает Reuters, часть стран ЕС, которые потенциально присоединятся к инициативе, не имеют четкого представления, какое именно вооружение ожидается от них.

"Мы готовы участвовать. Конечно, мы не можем сделать это самостоятельно, нам нужны другие партнеры - но мы готовы", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен.

Помощь США / Инфографика: Главред

Кроме того, как сообщает агентство, глава НАТО Марк Рютте во время совместного выступления с президентом США в Белом доме 14 июля заявил, что к новой инициативе могут присоединиться Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Канада.

Помощь Украине от США - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил ультиматум России - 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной. Если этого не произойдет, США введут 100% пошлины на весь российский экспорт.

Также Трамп подтвердил, что Украина получит 17 систем Patriot, часть из которых прибудет уже в ближайшие дни. США поставляют оружие, но его финансирование обеспечивают страны НАТО, в частности ЕС.

Кроме того, Украина может рассчитывать на значительные поставки систем противовоздушной обороны, ракет и боеприпасов благодаря соглашению между США и НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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