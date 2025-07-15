План расписан до 2036 года: Буданов признался, к чему на самом деле готовится РФ

Буданов заявил, что Россия признает только силу.

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Буданов об амбициях Кремля / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Кирилл Буданов принял участие в брифинге для Кита Келлога

Руководитель ГУР рассказал о планах России до 2036 года

По его словам, имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов принял участие в брифинге для специального представителя президента США Кита Келлога. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Известно, что на брифинге также присутствовали заместитель Буданова Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и министр обороны Рустем Умеров.

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Они ознакомили американскую сторону с текущей оперативной обстановкой, оценкой планов России до 2036 года, а также с данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной - они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", - подчеркнул Буданов.

Он также выразил благодарность правительству и народу США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины.

"Россия признает только силу - именно через нее мы достигнем устойчивого мира", - подытожил руководитель ГУР.

Кит Келлог / Инфографика: Главред

Война - последние новости Украины

Как сообщал Главред, народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко заявил, что Украина не имеет другого пути к завершению войны, кроме как перенести боевые действия на территорию России.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сказал, что завершение или приостановление войны между Россией и Украиной возможно только при трех условиях.

В то же время, посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что военно-технологический прорыв будет способствовать затяжному характеру современных войн, в частности войне на истощение, и именно это должно стать основой для разработки стратегии победы Украины в противостоянии с Россией.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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