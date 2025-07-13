'Впервые в истории': Залужный анонсировал новую фазу войны, что теперь изменится

Война входит в новую фазу, где ключевую роль будут играть технологии, устойчивость и точечные удары по уязвимым местам противника, отметил Залужный.

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Характер войны с РФ изменится - Залужный объяснил, как ее можно выиграть / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем сказал Залужный:

Эффективность ударов будет расти

Экономические и демографические проблемы будут способствовать началу войны на истощение

Войну в Украине ждет новая фаза

Военно-технологический прорыв будет способствовать затяжному характеру современных войн, в частности войне на истощение, и именно это должно стать основой для разработки стратегии победы Украины в противостоянии с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своей колонке для Украинской правды.

Он отметил, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения уже продолжается, и это приведет к росту точности ударов и эффективности использования ресурсов. Высокоточное оружие становится массовым, доступным по цене и даже дешевле обычных боеприпасов, одновременно сохраняя устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

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"Также, возможно, впервые в истории человек будет полностью или частично отстраняться не только от процесса управления, но и от процесса принятия решения о поражении. Бедный Сунь-Дзи не увидит этого. Ведь принципы, заложенные им, действительны лишь при условии, что управлять войнами будут люди", - сказал он.

По словам Валерия Залужного, развитие военных технологий, в частности беспилотных систем и искусственного интеллекта, обеспечит возможность наносить удары по стратегическим военным и гражданским объектам врага по всей его территории. Применение автономных роев дешевых, высокоточных дронов, которые будут действовать на новых каналах навигации, позволит эффективно поражать не только силы на передовой, но и критическую экономическую и социальную инфраструктуру противника.

"Итак, можно сделать вывод, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение. Позиции сторон вдоль линии боевого соприкосновения все больше будут служить для поддержания общей парадигмы войны на истощение и для поддержания внутренней напряженности в стране", - указывает экс-главаря.

Одновременно расширятся возможности масштабного разрушения экономического потенциала государства-противника и его систем жизнеобеспечения. В сочетании с эффективными информационными операциями, которыми обладает Россия, это может свидетельствовать о переходе войны на уровень, когда противнику наносят удары дистанционно, подрывая его способность к сопротивлению.

В таком сценарии акцент смещается с непосредственного захвата территорий на истощение ресурсов, дестабилизацию управленческих и жизненно важных структур, что в итоге должно привести к потере способности к обороне из-за хаоса и внутреннего краха.

"Итак, хотим мы того или нет, в 2023 году развитие военных технологий в мире вошло в новый цикл, и началом этого процесса стала российско-украинская война, которая полностью вывела из обращения предыдущую парадигму применения ранее известных технологических решений. Скорее всего, военно-технологическая революция, которая уже началась, создает идеальные условия для такого типа войны, как война на истощение. По моему мнению, этот вывод дает возможность осознать основную и, вероятно, единственную стратегию Победы для нашего государства в будущем. Она будет заключаться не только в работе над линией фронта, но и в формировании системы "жизнестойкости" страны и формировании асимметричных возможностей именно на основе технологических решений", - сказал он.

Залужный подчеркнул, что реализация поставленных задач станет возможной только при условии полного контроля над ситуацией на фронте и эффективного реагирования на информационные вызовы. Не просто выдержка, а решительные и своевременные действия являются ключом к Победе.

Полос Украины в Великобритании отметил, что впереди - совершенно новый тип войны, с другими правилами. Однако Украина уже продемонстрировала свою способность действовать эффективно даже в таких условиях. Сейчас на украинских фронтах постепенно формируется новая военная доктрина, которая будет определять принципы современной войны.

"Полностью согласен с доктором Шоном Макфейтом: ꞌꞌПоловина Победы - это понимание того, как она выглядит... Мозги важнее грубой силыꞌꞌ", - резюмировал Залужный.

Валерий Залужный / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение следующих двух лет можно ожидать восстановления баланса между Украиной и Россией в оборонительных и наступательных возможностях, а также возвращения к результативным действиям на фронте. Впрочем, для этого необходимо выполнить ряд важных предпосылок. Такую оценку высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

В то же время украинские силы имеют определенные тактические успехи в районе Покровска. Зато враг продолжает атаковать на разных участках фронта, но значительного продвижения ему достичь не удалось, свидетельствует анализ Института изучения войны (ISW).

Кроме того, 10 июля украинская военная разведка совместно с движением сопротивления провела спецоперацию на одном из предприятий во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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О персоне: Валерий Залужный Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

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