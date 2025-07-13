'Трамп готовит сюрприз на понедельник': что означает 'новый подход' России к миру

"Новый подход" РФ лишь старая стратегия давления, тогда как Трамп готовится объявить инициативы, которые могут стать сюрпризом для Украины, указывает политолог.

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Что означает новый подход России к завершению войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Золотарев:

От "нового подхода" РФ по завершению войны в Украине не стоит ожидать чего-то нового

Нет никаких сигналов, что позиция РФ изменилась

Трамп может готовить сюрприз для Украины о котором станет известно в понедельник

Государственный секретарь США Марко Рубио после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Москва озвучила новый подход к прекращению войны, но подробностей не раскрыл. Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что вряд ли речь идет о чем-то принципиально новом. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

По его мнению, вероятно, РФ продвигает сценарий с проведением выборов в Украине и последующим замораживанием конфликта. Кремль, не признавая легитимности Зеленского, может рассчитывать на более сговорчивую новую власть. Впрочем, это лишь предположение - конкретных подтверждений пока нет.

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"В словах Рубио я не увидел ни одного позитивного сигнала того, что позиция России изменилась. Никаких шагов к компромиссу со стороны Кремля пока что даже не просматривается. Если Москва и выдвинет новые требования, они могут оказаться для Киева абсолютно неприемлемыми", - указывает аналитик.

Андрей Золотарев считает, что сейчас позиции Украины и России остаются диаметрально противоположными. Россия, по сути, требует капитуляции, пусть и не полной, тогда как Украина настаивает на достижении справедливого мира через восстановление своих территорий в пределах международно признанных границ 1991 года. Несмотря на предложение Украины о безусловном прекращении огня, ни одна из сторон пока не продемонстрировала готовности к компромиссу.

Политолог отметил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий, ведь считает, что российская армия имеет преимущество и сможет в дальнейшем улучшать позиции на фронте. В этой логике остановка наступления выглядит невыгодной, ведь возвращение к боевым действиям после перерыва будет сложным как с военной, так и с моральной точки зрения - восстановить боевую активность после относительного затишья под огнем врага очень трудно.

"Российские генералы это прекрасно понимают, поэтому выдвигаются условия, среди которых, мол, прекращение поставок западного оружия Украине, подготовки военнослужащих за рубежом, или же и вовсе уничтожение западной техники (так понимается демилитаризация). Это требование капитуляции, которая происходит после военного разгрома. Однако военного разгрома Украины нет. Никакого прорыва россиян на оперативно-тактическую глубину не произошло и в помине. Мы теряем территории, но говорить о разгроме не приходится. ВСУ сохраняют боеспособность. Поэтому такие российские желания зависают в воздухе", - указывает он.

Аналитик отмечает, что, вероятно, в ближайшее время Дональд Трамп озвучит новые инициативы. По его словам, похоже, президент Зеленский таки сумел убедить европейских союзников и самого Трампа, чтобы ЕС начал закупать у США новые пакеты военной помощи для Украины. Кроме того, Трамп планирует выделить поддержку на сумму 300 миллионов долларов в рамках президентских полномочий - это финансирование было утверждено еще при администрации Байдена.

"Помощь Украине на следующей неделе будет топ-темой. Думаю, в понедельник мы узнаем о сюрпризах от Трампа. А на неделе станет известно, что имел в виду Лавров", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность президента США в январе рассматривает возможность предоставить новое финансирование для Украины. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на дипломатические источники.

По словам политолога и директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, Трамп неоднократно пытался наладить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным, однако не получил ожидаемых уступок. Это, по мнению эксперта, подталкивает американского президента к усилению санкционного давления на РФ.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан считает, что война в Украине тесно связана с ситуацией на Ближнем Востоке.

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О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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