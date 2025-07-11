Даже собрал все цитаты: Лавров пожаловался Рубио на Зеленского

В Кремле снова решили удивить своими "козырями".

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Лавров пожаловался на Зеленского / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Коротко:

Лавров сказал, что передал Рубио цитаты Зеленского

В них якобы говорится об "уничтожении россиян"

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что передал государственному секретарю США Марко Рубио подборку цитат украинского лидера Владимира Зеленского и других политиков, в которых якобы говорится об "уничтожении русских". Это он сказал во время пресс-конференции.

Он рассказал, что предоставил небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где якобы прямо говорится о необходимости "уничтожать россиян юридически, а лучше физически".

видео дня

Кроме того, Лавров добавил, что во время встречи с Рубио подтвердил предыдущую позицию России в отношении Украины.

Что интересно, какой была реакция Рубио на этот "документ" - неизвестно.

Лавров собрал цитаты Зеленского - видео:

Заявления Лаврова - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Сергей Лавров предложил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, мол, вместе бороться против "принудительной украинизации" русских и венгров в Украине.

Лавров также говорил, что Россия требует, чтобы Украина в будущем мирном соглашении закрепила положения о своей так называемой "денацификации" и "демилитаризации".

Кроме того, Лавров не постеснялся заявить, что Россия стремится "полностью освободить Украину" от "хунты Зеленского". Миллионы людей в Украине якобы "лишены права говорить по-русски", поэтому Кремль должен их "спасать".

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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