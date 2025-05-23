Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"

Руслана Заклинская
23 мая 2025, 19:08
267
Лавров утверждает, что миллионы в Украине "лишены права говорить на русском", и считает "большим преступлением" оставлять их под контролем Киева.
РФ хочет 'освободить' всю Украину: Лавров решил бороться с 'властью Зеленского'
Россия собирается "освободить" Украину от Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

  • Россия хочет "полностью освободить Украину"
  • Москва не позволит Украине сохранить нынешнюю систему управления
  • Руководитель ОПУ Ермак назвал российские угрозы "старой пластинкой"

Россия стремится "полностью освободить Украину" от "хунты Зеленского". Миллионы людей в Украине якобы "лишены права говорить по-русски", поэтому Кремль должен их "спасать". Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

Лавров заявил, что Москва не позволит, чтобы после прекращения боевых действий Украина сохранила нынешнюю систему управления. По его словам, если "хунта Зеленского" считает, что можно договориться о прекращении боевых действий и сохранить украинское законодательство - "это иллюзия".

видео дня

Также Лаврову привиделось, что на территории Украины "миллионы людей говорят на русском", и поэтому оставлять их в Кремле считают "большим преступлением".

Москва снова высказала претензии к законам о защите украинского языка, обвиняя Киев в "нарушении прав русскоязычного населения". Однако опросы показывают рост использования украинского языка: по данным Центра Разумкова, 78% граждан в 2024 году назвали его родным, тогда как в 2006 году - только 52%.

Лавров также заявил, что США уже якобы признают неизбежность пересмотра "территориального вопроса" Украины, хотя, по его словам, американцы могут менять позицию - "и такое уже случалось".

Также российский министр вновь поставил под сомнение легитимность президента Уркаины Владимира Зеленского. Хотя Россия готова вести с ним переговоры, в Кремле заявляют, что подписание любых соглашений должно осуществляться лицом с "неоспоримой легитимностью". Лаврова помечтал и заявил, что "оптимальным вариантом" было бы проведение выборов в Украине.

Смотрите видео заявления Лаврова о желании "освободить Украину":

РФ хочет 'освободить' всю Украину: Лавров решил бороться с 'властью Зеленского'
Заявление Лаврова / Фото: скриншот

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в последнее время от представителей РФ звучит много громких слов об их намерениях, но ни один из них не предусматривает прекращения огня или завершения войны.

"Российские угрозы уже как старая пластинка - трещит, но играет одно и то же. И качество соответствующее - скучное и какое-то советское. Не более", - отметил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал заявления Лаврова бредом и попыткой запугать украинцев. Он подчеркнул, что амбициозные планы РФ не соответствуют ее реальным военным возможностям.

"Дурак мыслью богатеет - это про Лаврова. Информационный пузырь страха, который пытаются надуть россияне, и который вообще не соответствует их реальным военным возможностям, трещит в приграничье Курщины, Белгородщины и не только", - написал Коваленко.

Кремлевские заявления о войне в Уркаине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно советник Путина Антон Кобяков заявил, что юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, поэтому Союз продолжает существовать. Из-за этого он считает войну РФ против Украины "внутренним процессом", а не внешней агрессией. Кобяков также поставил под сомнение неизменность границ постсоветских стран и повторил пророссийские нарративы о "возрождении нацизма" в Украине.

Также Россия отказывается от безусловного прекращения огня, аргументируя это угрозой перевооружения ВСУ Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван. Он утверждает, что перемирие выгодно Западу, чтобы Украина могла укрепить оборону.

Кроме этого, глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский оказался в центре скандала из-за фейковых цитат. В комментариях российским СМИ он приписал Наполеону слова о том, что "война и переговоры ведутся одновременно", которые на самом деле не принадлежат ему. Также он привёл фразу Бисмарка о "русских, которые всегда приходят за своим", но даже сайт Российского военно-исторического общества - организации, которую возглавляет Мединский - опровергает это утверждение.

Другие новости:

Кто такой Сергей Лавров?

Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Лавров Сергей Лавров Андрей Ермак война России и Украины Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

20:03Война
Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из плена

Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из плена

19:20Украина
РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"

РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"

19:08Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Грозы, ливни и похолодание до +3 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей Украины

Последние новости

20:03

"Дома почти 400 человек": Зеленский сделал заявление об обмене 1000 на 1000

19:44

Яркая участница "Холостяка" сообщила о беременностиВидео

19:20

Звонки домой со слезами на глазах: первые кадры возвращения защитников из пленаФото

19:16

"Тройной захват": СМИ рассказали, что означает и чем опасна новая тактика РФ

19:10

Почему Трамп не будет спешить с санкциями Грэма против Россиимнение

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
19:08

РФ хочет "освободить" всю Украину: Лавров решил бороться с "властью Зеленского"Видео

18:52

"Мощная комбинация": 5 эффективных утренних напитков для похудения

18:41

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

18:25

Артем Пивоваров выступит на десятилетии Atlas Festival 2025

Реклама
18:12

Тест на IQ: найдите 4 отличия на картинках детей, играющих со снеговиками, за 23 с

18:10

На рынке недвижимости Украины заметны изменения: насколько подорожала земля

17:59

Может ли доллар "прыгнуть" выше 42 грн: неожиданный прогноз банкира

17:54

Кот спрятался на кухне: только люди с "соколиным зрением" найдут его за 25 секунд

17:44

Враг хочет высадиться на правый берег Днепра: в ВСУ предупредили об угрозе

17:12

Ефремов отказывется от съемок и удивляется обилию китайских машин на дорогах

17:10

Украина провела первый этап обмена пленными 1000 на 1000: все подробностиФотоВидео

17:06

Мир наступит, но есть нюанс: в Польше спрогнозировали, как долго продлится война

16:50

Тарифы на электроэнергию с 1 июня: кто из украинцев заплатит меньше

16:29

Цены на iPhone могут рекордно вырасти: в чем причина

16:24

Доллар и евро внезапно "взлетели": каким будет курс валют с 26 мая

Реклама
16:18

Они были безоружны: оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных

16:17

Самодельное средство из 4 ингредиентов отчистит жир за секунды: что нужно смешатьВидео

16:13

Поддерживайте активность: 9 привычек, которые помогут оставаться моложе в 70+ лет

16:12

Головоломка, которая поджигает мозг: найти скрытые числа в оптическом круге

15:51

ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

15:46

Развернуло на 180°, а потом взрыв: в РФ разбился вертолет Ми-8, есть погибшие

15:32

В Украине переходят на новый стандарт напряжения в розетках: названа опасность

15:24

Силы обороны поразили важный объект ВПК РФ в Липецкой области - Генштаб

15:22

Без ножа и без грязи: гениальный лайфхак чистки молодого картофеля

14:52

У Путина выставили требование по переговорам: чего требуют от Зеленского

14:48

В Московской больнице борются за Филиппа КиркороваВидео

14:47

Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

14:45

64-летний голливудский актер тайно женился на 31-летней продавщице смузи

14:42

Россияне ударили ракетами по Одессе: над городом поднимается дым

14:25

Окна и зеркала будут без разводов, если помыть их простым самодельным средством

14:19

Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

14:15

Цены летят в пропасть: в Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей

14:01

Дефицит воды и почасовая подача: какие регионы Украины под угрозой

13:46

В Чернобыльском заповеднике запела удивительная птичка: сеть взорвалась

13:42

24 мая - неблагоприятный день для нового начала: какой праздник и день ангела

Реклама
13:28

Настя Каменских обратилась к Потапу: особенный случай

13:20

Можно ли переплавить освященный крестик: священник дал однозначный ответВидео

13:00

Между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными - Трамп

13:00

Ждать ли резкого скачка в обменниках: прогноз курса доллара в июне

12:55

Цена стремительно подскочит: в июне в Украине подорожает самый важный продукт

12:45

Порывистый ветер, грозы и град: какие области Украины накроет непогода

12:44

В Украине усилили новые меры мобилизации: где вводятся передвижные блокпосты

12:21

Что будет с Запорожьем, Херсоном, Покровском: есть ли риск оккупации до конца года

12:19

В Киеве прощаются с актером-воином Максимом НелипойВидео

12:18

Победительница Холостяка впервые показала своего возлюбленного

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять