РФ хочет 'освободить' всю Украину: Лавров решил бороться с 'властью Зеленского'

Лавров утверждает, что миллионы в Украине "лишены права говорить на русском", и считает "большим преступлением" оставлять их под контролем Киева.

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Россия собирается "освободить" Украину от Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

Россия хочет "полностью освободить Украину"

Москва не позволит Украине сохранить нынешнюю систему управления

Руководитель ОПУ Ермак назвал российские угрозы "старой пластинкой"

Россия стремится "полностью освободить Украину" от "хунты Зеленского". Миллионы людей в Украине якобы "лишены права говорить по-русски", поэтому Кремль должен их "спасать". Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишут росСМИ.

Лавров заявил, что Москва не позволит, чтобы после прекращения боевых действий Украина сохранила нынешнюю систему управления. По его словам, если "хунта Зеленского" считает, что можно договориться о прекращении боевых действий и сохранить украинское законодательство - "это иллюзия".

видео дня

Также Лаврову привиделось, что на территории Украины "миллионы людей говорят на русском", и поэтому оставлять их в Кремле считают "большим преступлением".

Москва снова высказала претензии к законам о защите украинского языка, обвиняя Киев в "нарушении прав русскоязычного населения". Однако опросы показывают рост использования украинского языка: по данным Центра Разумкова, 78% граждан в 2024 году назвали его родным, тогда как в 2006 году - только 52%.

Лавров также заявил, что США уже якобы признают неизбежность пересмотра "территориального вопроса" Украины, хотя, по его словам, американцы могут менять позицию - "и такое уже случалось".

Также российский министр вновь поставил под сомнение легитимность президента Уркаины Владимира Зеленского. Хотя Россия готова вести с ним переговоры, в Кремле заявляют, что подписание любых соглашений должно осуществляться лицом с "неоспоримой легитимностью". Лаврова помечтал и заявил, что "оптимальным вариантом" было бы проведение выборов в Украине.

Смотрите видео заявления Лаврова о желании "освободить Украину":

Заявление Лаврова / Фото: скриншот

Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в последнее время от представителей РФ звучит много громких слов об их намерениях, но ни один из них не предусматривает прекращения огня или завершения войны.

"Российские угрозы уже как старая пластинка - трещит, но играет одно и то же. И качество соответствующее - скучное и какое-то советское. Не более", - отметил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал заявления Лаврова бредом и попыткой запугать украинцев. Он подчеркнул, что амбициозные планы РФ не соответствуют ее реальным военным возможностям.

"Дурак мыслью богатеет - это про Лаврова. Информационный пузырь страха, который пытаются надуть россияне, и который вообще не соответствует их реальным военным возможностям, трещит в приграничье Курщины, Белгородщины и не только", - написал Коваленко.

Кремлевские заявления о войне в Уркаине - последние новости

Как сообщал Главред, недавно советник Путина Антон Кобяков заявил, что юридическая процедура распада СССР якобы была нарушена, поэтому Союз продолжает существовать. Из-за этого он считает войну РФ против Украины "внутренним процессом", а не внешней агрессией. Кобяков также поставил под сомнение неизменность границ постсоветских стран и повторил пророссийские нарративы о "возрождении нацизма" в Украине.

Также Россия отказывается от безусловного прекращения огня, аргументируя это угрозой перевооружения ВСУ Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Ереван. Он утверждает, что перемирие выгодно Западу, чтобы Украина могла укрепить оборону.

Кроме этого, глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский оказался в центре скандала из-за фейковых цитат. В комментариях российским СМИ он приписал Наполеону слова о том, что "война и переговоры ведутся одновременно", которые на самом деле не принадлежат ему. Также он привёл фразу Бисмарка о "русских, которые всегда приходят за своим", но даже сайт Российского военно-исторического общества - организации, которую возглавляет Мединский - опровергает это утверждение.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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