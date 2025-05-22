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Разговор Путина и Трампа принесет Украине большие проблемы: детали

Анна Ярославская
22 мая 2025, 12:28
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Ничто не указывает на то, что Путин готов к прекращению огня. Наоборот, он подготовился к летней наступательной кампании.
Максим Розумный, Путин, Трамп
Максим Розумный прокомментировал переговоры Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главные тезисы:

  • Россия затягивает переговоры
  • Путин подготовился к летней наступательной кампании
  • РФ не страдает о трудностей в самый ответственный момент войны

Кремль выбрал путь затягивания времени и использует для этого мирные переговоры, которые могут длиться годами. Таким образом, разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина мало что изменит. Такое мнение озвучил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

"Ничто не указывает на то, что Путин готов к прекращению огня. Наоборот, Путин подготовился к летней наступательной кампании, мобилизовал все ресурсы для этой цели и не хочет все это потерять ради непонятных преимуществ, заключающихся в каких-то обещаниях какого-то сотрудничества с Соединенными Штатами", - сказал Розумный в комментарии Главреду.

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"Но самое главное – Путин не заинтересован в том, чтобы население Российской Федерации восприняло его позицию как слабую, а согласие России на прекращение огня – как поражение в войне. И этого Путин не допустит", - добавил эксперт.

По мнению Розумного, разговор Путина и Трампа замедляет процесс урегулирования ситуации и дает определенную надежду в риторическом смысле, но эта надежда лишь усиливает неуверенность и нерешительность наших союзников – США и Европы. К тому же Европа в вопросах безопасности оглядывается на позицию США.

Кроме того, после общения с Путиным Трамп заявил, что не будет вводить жесткие санкции против России, потому что, по его словам, "есть шанс на прогресс".

"Конечно, для нас это создает большие проблемы в период большого наступления России, когда Путин планирует достичь своих главных преимуществ. То, что в это время РФ не испытывает больших трудностей ни с финансированием, ни с политической изоляцией, ослабляет позиции Украины в наиболее ответственный момент этой войны", - отметил Розумный.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, 19 мая президент США Трамп провел переговоры по телефону с лидерами Украины и РФ.

Позже Трамп заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, что оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

Также Трамп говорил, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Как пишет The New York Times, Трамп отказался присоединиться санкциям Европейского Союза против Россию. Вместо этого он намерен сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой, что может вызвать раскол в НАТО, который российский диктатор Владимир Путин стремился создать более двух десятилетий.

Financial Times пишет, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

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Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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