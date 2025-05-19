Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

Разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом длился всего несколько минут.

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Дональд Трамп переговорил с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

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Зеленский предложил обсудить возможность режима прекращения огня

Разговор Зеленского с Трампом длился всего несколько минут

В ходе беседы Дональд Трамп поинтересовался у Владимира Зеленского, какие вопросы стоит обсудить в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передаёт корреспондент The Wall Street Journal Алекс Вард, Зеленский в ответ предложил обсудить возможность 30-дневного режима прекращения огня, потенциальную личную встречу между ним и Путиным — при участии Трампа, а также укрепление сотрудничества между США и Украиной.

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Как уточняет журналист Axios Барак Ревид со ссылкой на свои источники, разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом длился всего несколько минут.

В то же время ожидается, что Трамп намерен вновь связаться с Зеленским после разговора с Путиным.

Ранее сообщалось о том, что Трамп поговорил с Зеленским. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед беседой Владимира Путина и Трампа.

Как сообщал Главред, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным. Организация встречи двух президентов требует определенной работы, убежден Рубио.

Напомним, ранее Вэнс допустил выход США из переговорного процесса. Он предположил, что российский диктатор Владимир Путин, "похоже, не совсем знает, как выйти из войны".

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