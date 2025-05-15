В РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле - детали

Кратко:
- Для РФ переговоры в Стамбуле - это продолжение мирного процесса
- Делегация РФ, якобы, имеет все полномочия для ведения переговоров
Страна-агрессор Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад. Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.
В частности, он сказал, что делегация была утверждена распоряжением диктатора Владимира Путина и имеет все необходимые компетенции и полномочия для ведения переговоров.
По слова Мединского, задачей прямых переговоров с украинской стороной является "установление долгосрочного мира и устранение базовых первопричин конфликта".
Заявление главы делегации РФ - видео:
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.
Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.
Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.
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Кто такой Владимир Мединский?
Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.
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