В РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле - детали

В РФ заявили, что хотят устранить "базовые первопричины" войны.

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Переговоры в Стамбуле / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Кратко:

Для РФ переговоры в Стамбуле - это продолжение мирного процесса

Делегация РФ, якобы, имеет все полномочия для ведения переговоров

Страна-агрессор Россия рассматривает переговоры в Стамбуле, как продолжение мирного процесса, который, якобы, был прерван украинской стороной три года назад. Об этом заявил глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

В частности, он сказал, что делегация была утверждена распоряжением диктатора Владимира Путина и имеет все необходимые компетенции и полномочия для ведения переговоров.

видео дня

По слова Мединского, задачей прямых переговоров с украинской стороной является "установление долгосрочного мира и устранение базовых первопричин конфликта".

Заявление главы делегации РФ - видео:

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны к участию в многосторонних переговорах, в частности с привлечением делегаций США, Турции и России.

Нардеп, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко заявил, что РФ дала сигнал о готовности продолжать мирные условия в формате Стамбула-2022. Единственной целью российской делегации является сформулировать проект капитуляции Украины.

Кроме того, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что в Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые содержали требования Кремля о полной капитуляции Украины.

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Кто такой Владимир Мединский? Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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