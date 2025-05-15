Чего будет требовать Россия от Украины в Стамбуле: прогноз ISW

РФ пытается повторить свои требования после трех лет войны, хотя Силы обороны Украины с тех пор провели ряд успешных операций.

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В ISW спрогнозировали действия РФ на переговорах в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие требования РФ может выдвинуть Украине

Чего на самом деле хочет Кремль

В Турции российская делегация, вероятно, будет настаивать на том, чтобы основой переговоров стали Стамбульские соглашения начала 2022 года, которые включали требования Кремля о полной капитуляции Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что посол России по особым поручениям Родион Мирошник заявил 14 мая, что проект Стамбульских протоколов от апреля 2022 года может стать основой для соглашения о прекращении войны России в Украине. По его словам, стороны могут внести "корректировки" в Стамбульские протоколы 2022 года, чтобы учесть изменения за последние три года, но настаивал на том, чтобы ряд требований России от апреля 2022 остался без изменений. В частности, речь идет о том, чтобы Украина значительно сократила свой военный потенциал, внесла поправки в свою конституцию, добавив положение о нейтралитете, которое запретило бы Украине вступать в любые военные союзы, включая НАТО.

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"Путин и Мирошник намеренно повторяют условия России в Стамбульских протоколах, поскольку они включали условия, которые были бы равносильны капитуляции Украины и оставили бы Украину беспомощной в защите от потенциальной будущей российской агрессии — цели, которые Кремль продолжает преследовать", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что Россия пытается повторить свои требования после трех лет войны, хотя Силы обороны Украины с тех пор успешно заставили Россию уйти с севера Украины, освободили значительные участки территории в Харьковской и Херсонской областях и замедлили темпы российского продвижения по всему театру военных действий.

"Слова Мирошника о том, что Россия и Украина могут скорректировать аспекты Стамбульских протоколов, чтобы отразить изменения в войне за последние три года, является попыткой представить Кремль как готового к переговорам, что скрывает тот факт, что на самом деле Россия сохранила свою долгосрочную цель полной капитуляции Украины. Путин, Мирошник и другие российские официальные лица продолжают требовать полной капитуляции Украины в попытке обеспечить стратегические цели России путем затягивания переговоров и при этом продолжать добиваться успехов на поле боя", - уверены аналитики ISW.

Переговоры в Турции - последние новости

Как писал Главред, глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, запланированные на 15 мая. По данным Sky News, американский президент принял решение не ехать на переговоры после обнародования Кремлем состава российской делегации, среди которого нет главы РФ Владимира Путина.

Ранее президент Украины Зеленский заявил, что его возможная встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Турции не может быть символической. По его словам, нужно найти формат для завершения войны.

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Стамбульские переговоры 2022 - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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