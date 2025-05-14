Зеленский рассказал, на что рассчитывает после встречи с Путиным в Турции

Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Главные тезисы:

Встреча в Турции не должна быть символической

Нужно найти формат для завершения войны

Украине необходимо надежное, сбалансированное посредничество

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его возможная встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Турции не может быть символической. Об этом он сказал в интервью газете Libération и нескольким другим европейским СМИ.

По словам Зеленского, нужно найти формат для завершения войны.

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"Мы с ним [Путиным] не можем сейчас во всем договориться, это невозможно. […] Но мы должны как-то найти формат, чтобы положить конец войне", - сказал Зеленский.

"Если я встречусь с ним, мы должны выйти с политической победой - прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным", - добавил президент Украины,

Он считает, что только внешние посредники могут гарантировать соблюдение любых договоренностей. По его словам, "русские не будут доверять" украинцам и украинцы "не будут доверять россиянам".

Зеленский считает, что если Путин не приедет на встречу в Турцию, значит президент РФ "не ищет политической победы".

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Президент Украины также настаивает на необходимости надежного, сбалансированного посредничества, которое бы уважалось обеими сторонами. По мнению Зеленского, присутствие президента США Дональда Трампа может поощрить российского правителя приехать.

Мирные переговоры в Турции - последние новости

Как писал Главред, прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны, считает аналитик, приближенный к Кремлю, Сергей Марков.

Высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что Россию на переговорах могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным. Зеленский сначала планирует встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом с Путиным он готов встретиться в любом городе Турции.

Также Зеленский заявил, что имеет право предложить переговоры с российским диктатором и Путиным несмотря на решение СНБО.

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