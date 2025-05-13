Зеленский прямо сказал, чего именно хочет добиться на переговорах в Турции

Президент Украины отметил, что он готов к встрече с Путиным в любом месте Турции.

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Зеленский сказал, что ожидает от встречи с Путиным в Турции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом он лично заявил во время пресс-конференции.

Зеленский сначала планирует встретиться в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. При этом с Путиным он готов встретиться в любом городе Турции.

"Чтобы Россия не манипулировала городами и не говорила, что Путин не готов прилетать в Анкару, а готов лететь только в Стамбул. Я сразу хочу сказать, что если Путин прилетает в Стамбул, а не в столицу, я передал сигнал президенту Эрдогану и турецкая сторона готова, что мы с Эрдоганом полетим в Стамбул", - добавил глава государства.

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Президент также назвал свои ожидания от возможной встречи с Путиным. Он ожидает, что встреча должна принести результат.

"Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", - отметил Зеленский.

Зеленский добавил, что весь мир хочет окончания войны и договориться хотя бы о начале этого процесса.

"Нам надо сделать первый шаг ради людей. Уже весь мир поддерживает это, прежде всего для украинцев, но ради любой нации. Все хотят окончания войны. Мы хотим договориться о начале окончания войны, хотя бы о начале", - добавил он.

В то же время хорошим знаком стал бы приезд американского президента Дональда Трампа в Турцию для переговоров между лидерами.

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