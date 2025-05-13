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Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле

Руслана Заклинская
13 мая 2025, 15:04
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Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, Путин в свою очередь не спешит этого делать.
Кремль играет в молчанку: в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле
Кремль не спешит с объявлением делегации / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главное:

  • Кремль объявит состав делегации, если этого захочет Путин
  • В РФ обвинили Европу в "предвзятости" в пользу Украины и "нежелании мира"
  • Глава ОПУ заявил, что отказ Путина приехать на переговоры будет свидетельством нежелания России завершить войну

Россия готовится к предстоящим переговорам в Стамбуле. Кремль объявит состав российской делегации, когда лидер РФ Владимир Путин "сочтет это необходимым". Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Кремль объявит состав российской делегации на переговорах в Стамбуле, как только президент сочтет это необходимым. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", - сказал спикер Путина.

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Кроме этого, Песков считает, что подход Европы к ситуации в Украине якобы "направлен на продолжение войны", что, по его мнению, "контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона". Европа, по словам спикера Путина, полностью стала на сторону Украины и, поэтому "не может претендовать на сбалансированную роль в процессе переговоров".

По неофициальной информации из российских источников, министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на переговорах, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В состав делегации также может войти помощник президента России Юрий Ушаков.

Заявление Украины

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отказ российского диктатора Владимира Путина от участия в переговорах в Турции станет окончательным свидетельством того, что Кремль не заинтересован в завершении войны против Украины.

Ермак подчеркнул во время онлайн-выступления на Копенгагенском демократическом саммите 2025 года, что официальная Москва до сих пор не предоставила никакого ответа относительно участия Путина в возможной встрече в Турции. Зато Украина четко заявила о своей готовности к диалогу: президент Владимир Зеленский подтвердил свое участие в переговорах и прибудет в Стамбул.

"Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам", - сказал глава Офиса президента.

Руководитель ОПУ подчеркнул, что в таком случае международное сообщество должно дать четкий и решительный ответ. По словам Ермака, реакцией на отказ России должно стать усиление санкционного давления со стороны США и других союзников, а также наращивание военной поддержки Украины.

Переговоры в Стамбуле 15 мая - новости по теме

Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые, по его словам, могут состояться уже 15 мая в Стамбуле. Однако в то же время он отказался поддержать украинскую инициативу по 30-дневному прекращению огня, которое должно было бы начаться 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к переговорному процессу в Турции. Он подчеркнул, что рассчитывает на полное и безусловное прекращение боевых действий со стороны России как необходимую предпосылку для реального диалога.

Также к переговорам в Стамбуле захотел присоединиться президент США Дональд Трамп. Американский лидер верит, что РФ все же пойдет на 30-дневное перемирие.

Как сообщал Главред, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что на переговорах 15 мая в Стамбуле Россия и Украина могут достичь прогресса, но только если украинская сторона откажется от ультиматумов и будет готова искать компромиссы.

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков Андрей Ермак война России и Украины переговоры в Стамбуле
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