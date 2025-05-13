Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

Смысл проведения российско-украинских переговоров снова существует, заявил Константин Косачев.

https://glavred.info/war/peregovory-v-stambule-v-rf-vydvinuli-uslovie-kievu-dlya-dostizheniya-progressa-10664165.html Ссылка скопирована

Константин Косачев прокомментировал переговоры РФ и Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/sovfedofficial, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Косачева:

Киев и Москва могут достичь прогресса в переговорах

Украина должна "отказаться от любых ультиматумов"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

В комментарии изданию Известия Косачев напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году стороны "добились взаимопонимания по большинству позиций". По его словам, еще тогда стороны якобы "смогли достичь определенного прогресса".

видео дня

"Был опыт первого Стамбула и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули", — заявил российский чиновник.

Косачев добавил, что смысл проведения таких переговоров снова существует, как и вероятность того, что стороны смогут достичь определенного результата.

"Только если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - заявил Косачев.

При этом вице-спикер Совфеда считает,, что переговоры в 2025 году будут происходить несколько по-другому, поскольку за это время "существенно изменилась ситуация на линиях соприкосновения", а также "позиция Украины".

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 мая российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было бы начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах в Турции. Он подчеркнул, что Украина ожидает не только встречи, но и полного и длительного прекращения огня с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стало прекращение войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что также может приехать в Турцию 15 мая, чтобы присоединиться к переговорам между Зеленским и Путиным. Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров и предположил, что Россия все же может согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред