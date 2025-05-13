Переговоры в Стамбуле: в РФ выдвинули условие Киеву для достижения прогресса

Главные тезисы Косачева:
- Киев и Москва могут достичь прогресса в переговорах
- Украина должна "отказаться от любых ультиматумов"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия и Украина могут достичь прогресса на переговорах 15 мая в Стамбуле. Однако для этого есть условие. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".
В комментарии изданию Известия Косачев напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в 2022 году стороны "добились взаимопонимания по большинству позиций". По его словам, еще тогда стороны якобы "смогли достичь определенного прогресса".
"Был опыт первого Стамбула и эти переговоры до какого-то момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его одернули", — заявил российский чиновник.
Косачев добавил, что смысл проведения таких переговоров снова существует, как и вероятность того, что стороны смогут достичь определенного результата.
"Только если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - заявил Косачев.
При этом вице-спикер Совфеда считает,, что переговоры в 2025 году будут происходить несколько по-другому, поскольку за это время "существенно изменилась ситуация на линиях соприкосновения", а также "позиция Украины".
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 11 мая российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было бы начаться с 12 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах в Турции. Он подчеркнул, что Украина ожидает не только встречи, но и полного и длительного прекращения огня с 12 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стало прекращение войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что также может приехать в Турцию 15 мая, чтобы присоединиться к переговорам между Зеленским и Путиным. Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров и предположил, что Россия все же может согласиться на 30-дневное прекращение огня.
Другие новости:
- Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается
- Россия будет имитировать новый "Минск": как Путин использует переговоры с Украиной
- В Лондоне состоялся саммит по Украине: что решили страны группы Веймар+
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред