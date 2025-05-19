Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

В Минобороны отметили, что обмен пленными требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов.

https://glavred.info/ukraine/soglasovan-poshagovyy-plan-obmena-plennymi-umerov-10666112.html Ссылка скопирована

Согласован пошаговый план обмена пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Состоялось заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных

К работе привлечены все ключевые институты

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что согласован пошаговый план реализации обмена пленными в формате "1000 на 1000". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 19 мая, во время доклада президенту Владимиру Зеленскому он подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах.

видео дня

Министр подчеркнул, что "ключевой результат - предварительное соглашение об обмене в формате "1000 на 1000". Важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов".

"Именно поэтому, по поручению главы государства, вчера провели заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных", - отметил Умеров.

Министр добавил, что к работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Согласован пошаговый план реализации соглашения - с учетом вопросов безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - отметил он.

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

Другие новости:

Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред