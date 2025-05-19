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Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

Виталий Кирсанов
19 мая 2025, 21:42
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В Минобороны отметили, что обмен пленными требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов.
Согласован пошаговый план обмена пленными
Согласован пошаговый план обмена пленными / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Состоялось заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных
  • К работе привлечены все ключевые институты

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что согласован пошаговый план реализации обмена пленными в формате "1000 на 1000". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня, 19 мая, во время доклада президенту Владимиру Зеленскому он подробно проинформировал о результатах переговоров в Турции и дальнейших шагах.

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Министр подчеркнул, что "ключевой результат - предварительное соглашение об обмене в формате "1000 на 1000". Важный обмен, который требует слаженных действий всех ответственных государственных институтов".

"Именно поэтому, по поручению главы государства, вчера провели заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных", - отметил Умеров.

Министр добавил, что к работе привлечены все ключевые институты: Минобороны, Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки, Министерство внутренних дел, Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Согласован пошаговый план реализации соглашения - с учетом вопросов безопасности, гуманитарных и логистических аспектов, и задачи на ближайшие дни. Наша цель неизменна - вернуть каждого", - отметил он.

Обмен пленными - последние новости по теме

Ранее сообщалось о подготовке к самому масштабному обмену пленными. Киев готовится к обмену пленными с Москвой.

Как сообщал Главред, 16 мая состоялись переговоры Украины и России при посредничестве Турции. Киев и Москва договорились провести масштабный обмен пленными.

В Кремле подтвердили, что стороны работают над обменом пленными. Такое заявление сделал представитель главы РФ Дмитрий Песков. Москва должна передать Киеву 1 000 украинцев, а Киев Москве – 1 000 ее людей.

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Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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