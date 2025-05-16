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Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ

Мария Николишин
16 мая 2025, 16:47
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Известно, о чем говорили делегации в Стамбуле.
Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ
Умеров о переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: МИД Турции, Главред

Главное из заявления Умерова:

  • Делегации обсудили обмен пленными и прекращение огня
  • Обмен в формате 1000 на 1000 может состояться в ближайшие дни
  • Также потенциально готовится встреча Зеленского с Путиным

Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился итогами переговоров с представителями России, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Об этом он рассказал журналистам после завершения встречи.

По его словам, главные моменты, которые обсуждали делегации Украины и России - обмен и прекращение огня.

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"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран", - подчеркнул он.

Умеров также добавил, что делегации говорили об обмене пленными в формате 1000 на 1000.

"Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена. Это произойдет в ближайшее время. Мы уже знаем дату, но не будем ее говорить", - подчеркнул он.

Известно, что о следующих шагах представители Украины сообщат позже.

Умеров рассказал о переговорах с РФ - видео:

Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.

Издание Reuters писало, что для Украины главный приоритет переговоров с российской делегацией - это прекращение огня.

Известно, что во время переговоров страна-агрессор Россия выдвинула нереалистичные требования. В частности, некоторые из требований России включают вывод украинских войск с ее собственных территорий для обеспечения прекращения огня.

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Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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