Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФ

Главное из заявления Умерова:
- Делегации обсудили обмен пленными и прекращение огня
- Обмен в формате 1000 на 1000 может состояться в ближайшие дни
- Также потенциально готовится встреча Зеленского с Путиным
Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился итогами переговоров с представителями России, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Об этом он рассказал журналистам после завершения встречи.
По его словам, главные моменты, которые обсуждали делегации Украины и России - обмен и прекращение огня.
"Целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмен пленными. Также потенциально мы готовим встречу между лидерами стран", - подчеркнул он.
Умеров также добавил, что делегации говорили об обмене пленными в формате 1000 на 1000.
"Сейчас Украина работает над деталями процесса этого обмена. Это произойдет в ближайшее время. Мы уже знаем дату, но не будем ее говорить", - подчеркнул он.
Известно, что о следующих шагах представители Украины сообщат позже.
Умеров рассказал о переговорах с РФ - видео:
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости
Как сообщал Главред, перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. В частности, россияне захотели, чтобы американцы не присутствовали.
Издание Reuters писало, что для Украины главный приоритет переговоров с российской делегацией - это прекращение огня.
Известно, что во время переговоров страна-агрессор Россия выдвинула нереалистичные требования. В частности, некоторые из требований России включают вывод украинских войск с ее собственных территорий для обеспечения прекращения огня.
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Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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