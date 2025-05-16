Переговоры в Стамбуле: онлайн-трансляция встречи Украины и РФ

Владимир Зеленский не будет в Стамбуле ввиду того, что глава Кремля Владимир Путин не прилетел на переговоры.

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Встреча в Стамбуле / Главред

В Турции сегодня, 16 мая начинаются переговоры России и Украины, которые не состоялись вчера, 15 мая.

Указом президента сформирована делегация для участия в переговорном процессе 15-16 мая с международными партнерами - делегациями Турции и США. А также с представителями Российской Федерации.

Кто будет представлять Украину

Украинскую делегацию в Стамбуле возглавил министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли:

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первый заместитель главы МИД Сергей Кислица;

заместитель председателя СБУ Александр Поклад;

первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский;

заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев;

заместитель начальника штаба Командования ВМС Александр Дьяков;

начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Алексей Маловацкий;

старший офицер Главного оперативного управления Генштаба Александр Шерихов;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ Георгий Кузьмичев;

советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Главред ведет онлайн-трансляцию переговоров в Стамбуле

Сортировка по хронологии 13:54 Глава МИД Турции Фидан начал выступление с приветственным словом перед встречей делегаций России и Украины в Стамбуле "Украина и россия должны выбрать между достижением мирного соглашения и дальнейшими жертвами", - заявил он. 13:42 Скриншот Переговоры между Украиной и россией в Стамбуле стартовали 13:23 Украина обвиняет Россию в препятствовании мирным усилиям - та перед самыми переговорами начала выдвигать условия "Требование россиян, чтобы американцы не присутствовали, воспринимаем как препятствование мирным усилиям. Украина не выдвигала никаких условий в последний момент - это делает только Россия" - сказал источник издания РБК-Украина. "Если нечего скрывать, то в чем проблема иметь присутствие американцев? Это российское требование может свидетельствовать лишь о том, что россияне приехали не работать конструктивно, а просто тянуть время, и хотят скрыть это от американцев", - добавил источник. 13:18 Трамп заявил, что встретится с Путиным, "как только возможно будет организовать встречу" Комментируя мирный процесс по Украине, он заявил, что "мир станет еще безопаснее через 2-3 недели" (привет Аресторичу). Президент США сообщил, что возвращается в Вашингтон после завершения своего турне по странам Персидского залива. Также возможную встречу путина и Трампа прокомментировала российская сторона. Песков сказал, что встречи такого уровня должны быть подготовлены "техническими группами", но якобы они за встречу. 13:02 Глава делегации Украины перед переговорами сделал заявление По словам Умерова, мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям. По его словам, речь идет в частности о полном прекращении огня по крайней мере на 30 дней и осуществлении гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмен военнопленными по формуле "всех на всех". 12:44 ⚡️Российская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Украиной в Стамбуле Встреча должна была начаться 13 минут назад. 12:40 Что хотят обсудить Украина и РФ По словам Зеленского, основная цель переговоров в Стамбуле - прекращение огня, для обсуждения которого украинская делегация имеет мандат. Если бесспорного прекращения огня удастся достичь на уровне технических групп, то, по мнению президента, можно обойтись без встречи на уровне лидеров. 12:38 Россияне опаздывают на встречу с Украиной. 12:33 ❗️Украинская делегация прибыла на встречу с делегацией РФ. 12:31 Встреча в Турции / Адрей Ермак

Ермак раскрыл детали встречи с представителями США, Франции, Германии и Британии. По словам руководителя ОП, стороны скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле. "Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне. Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня - это наш приоритет", - написал Ермак. Также, добавил он, "важным вопросом является прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского и Путина, почему-то не приехавшего в Турцию".

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