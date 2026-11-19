Вы узнаете:
- Какой курс валют установил НБУ на 20 ноября
- Насколько подешевели доллар и евро
- Как изменился курс польского злотого
В пятницу, 20 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/долл. В четверг, 19 ноября, американская валюта стоила 45,20 грн. За это время доллар подешевел примерно на 15 копеек.
Курс евро
Курс евро на 20 ноября составляет 49,53 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 49,57 грн. Таким образом, евро подешевел примерно на 4 копейки.
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на пятницу составляет 11,22 грн за злотый. В четверг польская валюта стоила 11,24 грн. Таким образом, злотый подешевел примерно на 2 копейки.
Каким будет курс доллара и евро 16–22 ноября
С 16 по 22 ноября курс доллара в Украине может колебаться в пределах 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. При этом резких изменений на валютном рынке не ожидается, а ситуация будет оставаться относительно стабильной.
По прогнозу директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, ежедневные колебания составят 5–15 копеек на межбанковском рынке и 10–20 копеек в банках.
На курс будут влиять военные риски, спрос на валюту, инфляция и объемы международной финансовой помощи.
Банкир советует украинцам не поддаваться панике и не покупать валюту в спешке. Национальный банк располагает достаточными инструментами для сдерживания чрезмерных колебаний курса.
"Высокая цена провоцирует новый спрос, а усиление спроса используется для очередного повышения цены. И именно граждане, стремившиеся уберечь сбережения, рискуют понести наибольшие финансовые потери", - пояснил Лесовой.
Курс валют в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины сообщил о проекте постановления об изменениях в наличном обращении монет. В документе регулятора предусмотрен срок бесплатного обмена и порядок округления сумм покупок, в частности правила округления до 50 копеек.
Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов заявил об ожидаемых пределах колебаний курса доллара до конца года. Он отметил, что основные курсовые колебания составят 45–46 грн на межбанке с возможным более высоким уровнем в наличном сегменте.
Национальный банк Украины обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 19 ноября. По данным регулятора, было зафиксировано снижение курса доллара, евро и польского злотого.
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