Накануне выходных гривна укрепилась по отношению к доллару, евро и польскому злотому.

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Курс валют в Украине на 20 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс валют установил НБУ на 20 ноября

Насколько подешевели доллар и евро

Как изменился курс польского злотого

В пятницу, 20 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/долл. В четверг, 19 ноября, американская валюта стоила 45,20 грн. За это время доллар подешевел примерно на 15 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Курс евро на 20 ноября составляет 49,53 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 49,57 грн. Таким образом, евро подешевел примерно на 4 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на пятницу составляет 11,22 грн за злотый. В четверг польская валюта стоила 11,24 грн. Таким образом, злотый подешевел примерно на 2 копейки.

Каким будет курс доллара и евро 16–22 ноября

С 16 по 22 ноября курс доллара в Украине может колебаться в пределах 45–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. При этом резких изменений на валютном рынке не ожидается, а ситуация будет оставаться относительно стабильной.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, ежедневные колебания составят 5–15 копеек на межбанковском рынке и 10–20 копеек в банках.

На курс будут влиять военные риски, спрос на валюту, инфляция и объемы международной финансовой помощи.

Банкир советует украинцам не поддаваться панике и не покупать валюту в спешке. Национальный банк располагает достаточными инструментами для сдерживания чрезмерных колебаний курса.

"Высокая цена провоцирует новый спрос, а усиление спроса используется для очередного повышения цены. И именно граждане, стремившиеся уберечь сбережения, рискуют понести наибольшие финансовые потери", - пояснил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины сообщил о проекте постановления об изменениях в наличном обращении монет. В документе регулятора предусмотрен срок бесплатного обмена и порядок округления сумм покупок, в частности правила округления до 50 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов заявил об ожидаемых пределах колебаний курса доллара до конца года. Он отметил, что основные курсовые колебания составят 45–46 грн на межбанке с возможным более высоким уровнем в наличном сегменте.

Национальный банк Украины обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 19 ноября. По данным регулятора, было зафиксировано снижение курса доллара, евро и польского злотого.

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