Лидеры трёх стран пообещали провести реформу ООН, увеличить поставки нефтепродуктов и призвали Международный уголовный суд не злоупотреблять своей юрисдикцией.

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Трамп, Си и Путин приняли совместную декларацию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Кремль

Главное из заявления:

Лидеры пообещали реформу ООН и больше нефтепродуктов

В тексте содержится призыв к МУС, выдавшему ордер на арест Путина

Украина и Европа в документе не упомянуты

Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи в Шэньчжэне приняли совместную декларацию из четырёх пунктов, в которой ни разу не упоминаются ни Украина, ни Европа. Документ касается реформы ООН, поставок нефтепродуктов, юрисдикции Международного уголовного суда и ядерных рисков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что тема Украины не была основной на трехстороннем саммите.

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То, что лидеры взяли на себя обязательства по обеспечению стабильных потоков энергии, со ссылкой на китайские государственные СМИ подтвердила и Al Jazeera. Сам документ обнародовали именно китайские государственные СМИ.

Что записали в декларацию Трамп, Си и Путин

В тексте декларации указано, что лидеры трёх стран обсудили международную ситуацию и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Декларация содержит четыре основных пункта:

Реформирование ООН. Как постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай, Россия и США стремятся содействовать реформе организации, чтобы она более эффективно реагировала на глобальные вызовы и выполняла свою миссию по поддержанию международного мира и безопасности. Энергетическое сотрудничество. Три государства планируют увеличить производство и поставки нефтепродуктов "на благо всех народов". Также они подтвердили важность стабильных поставок энергоресурсов. Международный уголовный суд. Лидеры признали первостепенным принцип национального согласия и уважение к иммунитету государственных должностных лиц и согласились с тем, что Международный уголовный суд и подобные органы не должны злоупотреблять своей юрисдикцией. Ядерная безопасность. Три главы государств подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и её нельзя вести, а их страны будут участвовать в диалоге по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Упомянули ли Украину в декларации

Ни Украина, ни Европа в тексте документа не фигурируют. Единственной строкой, которую можно считать близкой к этим вопросам, является общая формулировка о международной ситуации, пишет The Guardian.

"Три главы государств обменялись глубокими мнениями о текущей международной ситуации и обязались поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность", - говорится в документе.

Хроника заявлений Трампа / Инфографика: Главред

Приведёт ли встреча Трампа, Си и Путина к реальным договоренностям

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду накануне встречи подчеркнул, что трехсторонний формат не вносит ничего принципиально нового ни в вопрос войны, ни в другие вопросы повестки дня.

"Сам по себе трехсторонний формат ничего к этой истории не добавляет. Точно так же он не вносит ничего принципиально нового в другие вопросы. В торговых отношениях после встречи Си и Трампа в Америке ничего не изменилось. Что касается ядерного разоружения, которое пытается продвигать Трамп, ситуация также остается прежней. Китай вполне обоснованно заявляет, что ему не о чем договариваться, поскольку его потенциал гораздо меньше. С Ираном тоже всё непонятно: Америка выводит войска, Россия пытается выступать посредником с непонятной миссией. И по всем этим вопросам нет ни намека на прорыв или конкретное решение", - подчеркнул эксперт.

Говоря о мотивах Кремля, эксперт обратил внимание, что для Путина больше всего значит сама картинка рядом с лидерами США и Китая.

"Этой символической картинки ему уже вполне достаточно. К тому же это возможность вновь продемонстрировать серьезность российских требований и значимость России. Такой символический капитал тоже имеет большое значение - независимо от того, о чем договорится или не договорится", - пояснил Розумный.

Саммит в Шэньчжэне - новости по теме

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры Си Цзиньпин открыл речью о сотрудничестве трех стран в ответ на глобальные вызовы. Путин в начале переговоров заявил о совместной ответственности трех стран за международный мир и безопасность. Трамп назвал встречу исторической и заявил, что лидерам трёх крупнейших стран мира есть о чём поговорить.

Отдельная беседа Трампа и Путина, по словам Ушакова, длилась 35–40 минут. После встречи лидеров в Китае спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер срочно отправились в Берлин. Немецкие чиновники заявили, что встреча в Берлине будет посвящена надёжным и юридически обязательным гарантиям безопасности.

Саммит АТЭС не обошёлся без неудобных для Кремля эпизодов. В частности, на ужине лидеров Путина посадили отдельно от Трампа и Си Цзиньпина. Этот момент попал на видео.

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