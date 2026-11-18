Вы узнаете:
- Какого цвета должно быть пламя на исправной газовой плите
- Почему огонь может приобретать оранжевый оттенок
- Как очистить горелки и когда нужно вызвать мастера
Во время приготовления пищи стоит обращать внимание не только на то, как работает газовая плита, но и на цвет пламени. Если вместо привычного голубого пламени появился оранжевый оттенок, это может свидетельствовать о неисправности или неправильном сгорании газа.
Главред выяснил, почему меняется цвет пламени на газовой плите, чем это может быть опасно и как ухаживать за горелками.
Почему пламя газовой плиты становится оранжевым
В нормальных условиях пламя должно быть стабильным и голубым. Это свидетельствует о том, что газ сгорает полностью и эффективно. Если же огонь становится оранжевым и остается таким в течение длительного времени, игнорировать такое изменение не стоит, пишет 01Portal.hr.
Для горения необходимы три компонента: топливо, искра и кислород. Когда газ выходит из горелки и вступает в контакт с искрой, образуется пламя, которое поддерживается кислородом из окружающего воздуха.
Оранжевый цвет может свидетельствовать о неполном сгорании газа. Чаще всего причиной становятся загрязненные или забитые горелки, а также недостаточное смешивание газа с воздухом.
На цвет пламени может влиять и повышенная влажность в помещении. Однако не стоит автоматически объяснять ею длительное изменение цвета, особенно если горелка работает неравномерно.
Чем опасно оранжевое пламя на газовой плите
Неполное сгорание газа может привести к образованию угарного газа. Он не имеет цвета и запаха, поэтому человек не может определить его наличие без специального датчика.
Накопление угарного газа в помещении представляет серьезную угрозу для здоровья: оно может вызвать отравление и даже привести к смерти.
Кроме того, неправильное сгорание газа снижает эффективность работы плиты. Из-за этого приготовление пищи может длиться дольше, а потребление газа и расходы на него - увеличиваться.
Если пламя в течение длительного времени остается оранжевым, не следует продолжать пользоваться плитой до выяснения причины. Необходимо прекратить её использование, проветрить помещение и обратиться к квалифицированному специалисту. Если есть подозрение на утечку газа, следует перекрыть его подачу, не включать электроприборы и позвонить в аварийную газовую службу из безопасного места.
Как правильно чистить горелки газовой плиты
Регулярная очистка помогает предотвратить накопление жира, остатков пищи и других загрязнений, которые могут препятствовать нормальной работе горелок. Рекомендуется делать это не реже одного раза в месяц, а при интенсивном использовании плиты - чаще.
Перед чисткой нужно убедиться, что плита полностью остыла, а подача газа перекрыта. После этого можно снять решетки и крышки горелок.
Детали следует промыть тёплой водой с моющим средством, чтобы удалить жир и остатки пищи. Затем их нужно тщательно ополоснуть и полностью высушить на воздухе. Только после этого их можно устанавливать обратно.
Если горелки чистые, но пламя все равно преимущественно оранжевое или горит неравномерно, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Самостоятельно разбирать газовую систему или пытаться регулировать ее не стоит.
Как влажность влияет на работу газовой плиты
Повышенная влажность в помещении также может влиять на цвет пламени. Чтобы уменьшить это влияние, во время приготовления пищи рекомендуется выключать увлажнитель воздуха.
В то же время влажность не должна служить поводом игнорировать оранжевое пламя. Если оно не возвращается к привычному голубому цвету или горелка работает нестабильно, плиту необходимо проверить.
При надлежащем уходе и регулярном техническом обслуживании газовая плита может прослужить до 15 лет. Однако своевременное выявление неисправностей важно не только для её эффективной работы, но и для безопасности жильцов.
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