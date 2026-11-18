Ограничения будут действовать круглосуточно для всех категорий потребителей, а для промышленности будут введены графики ограничения мощности.

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Отключение электричества в Украине / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Кратко:

Отключения в некоторых областях будут действовать круглосуточно

Для бытовых потребителей - от 0,5 до 3 очередей

Причина - последствия атак РФ на энергосистему

В четверг, 19 ноября, в части областей Украины круглосуточно будут применяться почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Объем отключений - от 0,5 до 3 очередей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. Накануне, 18 ноября, отключения света охватывали от 1 до 3 очередей.

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Причиной ограничений являются последствия атак страны-агрессора РФ на энергосистему. В компании подчеркнули, что ремонтные бригады работают без перерывов.

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев", - отметили в "Укрэнерго".

Где проверить графики отключений на 19 ноября

В "Укрэнерго" призвали следить за информацией на официальных страницах своего оператора системы распределения. Именно "Обленерго" и "ДТЭК" публикуют графики и время отключений для конкретных адресов.

Ситуация в энергосистеме остается сложной. Утром 18 ноября в "Укрэнерго" сообщали о потребителях, оставшихся без электричества в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

Наиболее сложной тогда назвали ситуацию в Харьковской и Днепропетровской областях из-за повторных атак РФ. В Харьковской и Сумской областях были вынуждены прибегнуть к аварийным отключениям.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Где найти пункты стойкости во время отключений

Если света нет долго, зарядить телефон, согреться и воспользоваться интернетом можно в пунктах стойкости. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте "Пункты стойкости".

Возможны ли блэкауты в Украине этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью Главреду отметил, что зимой украинцев вряд ли ждет что-то принципиально новое, однако риск длительных отключений сохраняется.

"В целом ничего принципиально нового не появится. Возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Теплая зима может смягчить эти проблемы", - сказал эксперт.

В то же время специалист не исключил самого жесткого сценария для отдельных регионов и сравнил его с осенью 2022 года.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще будут возникать блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - пояснил Прокип.

По его словам, у украинцев уже есть опыт преодоления подобных кризисов.

"Но мы все это уже проходили: и отключение теплоснабжения, и масштабные графики отключений, и полное отключение электричества. То есть это не будет для нас чем-то принципиально новым", - подытожил эксперт.

Отключения света - новости по теме

Как сообщал Главред, 17 ноября из-за атаки РФ часть потребителей осталась без света в девяти областях. Среди них - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская и другие области, где фиксировались масштабные отключения электроэнергии.

Днем ранее энергосистема также подверглась ударам. По данным "Укрэнерго", наиболее сложная ситуация после обстрелов со стороны РФ сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. В первую очередь энергетики восстанавливали электроснабжение больниц, водо- и теплоснабжение.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предположил, что небольшие города в случае удара по местной подстанции могут остаться без света до трёх суток. В Киеве при таком сценарии, по его словам, возможен режим 12 часов со светом и 12 без.

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