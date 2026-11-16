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Обстрелы РФ вызвали масштабное обесточивание в ряде областей: где ситуация наиболее сложная

Инна Ковенько
16 ноября 2026, 17:55
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Особенно сложная ситуация - в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.
В результате вражеских ударов в настоящее время на востоке Украины наблюдаются масштабные отключения электроэнергии
В результате вражеских ударов в настоящее время на востоке Украины наблюдаются масштабные отключения электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: Укрэнерго, ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Российские обстрелы привели к масштабным отключениям электроэнергии на востоке Украины
  • Наиболее сложная ситуация с электроснабжением в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье
  • Энергетики в первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры

Российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате последних ударов на востоке страны произошли масштабные отключения электроэнергии, наиболее сложная ситуация наблюдается в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По данным энергетиков, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры электроснабжение в пострадавших городах существенно ограничено. Россия уже более месяца подряд систематически наносит удары по украинским энергообъектам, пытаясь оставить без света целые города и регионы.

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"Энергетики работают над ликвидацией последствий атак. Первоочередная задача - восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры: больниц, систем водо- и теплоснабжения, а также других важных социальных объектов", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отмечают, что ситуация остается сложной, а восстановительные работы продолжаются без перерыва.

Какова ситуация с электроснабжением в Днепре и области

В ДТЭК сообщают, что после атаки РФ на энергообъекты особенно сложная ситуация сложилась в Днепре. По словам энергетиков, город полностью обесточен. Без электричества также осталась часть жителей Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь восстанавливают питание систем водо- и теплоснабжения, а также социальных объектов.

"Повторные атаки россиян могут затормозить работу. Но бригады уже на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет", - отмечают в компании.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Выдержит ли энергосистема новые удары РФ этой зимой

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью "Главреду" объяснил, почему в этом году россияне начали массированные удары по энергетике раньше, чем обычно.

"Сейчас, учитывая, что осень очень тёплая и ожидается тёплая зима, они начали раньше. Одним из объяснений может быть то, что они ожидают: примерно через два месяца у нас будут развернуты эффективные системы противодействия реактивным „Шахедам", поэтому им нужно начать раньше", - отметил эксперт.

В то же время, по оценке Прокипа, в Москве до сих пор рассчитывают сломать украинскую энергосистему этой зимой.

"В то же время в Кремле снова верят в то, что вот-вот смогут нас просто „погасить" и дожать", - подчеркнул специалист.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в комментарии УНИАН обратил внимание, что волны усиленных атак имеют определенную периодичность, и энергосистема пока выдерживает этот темп.

"Волны атак повышенной интенсивности, как сегодня, происходят примерно раз в три недели. Мы вполне выдерживаем этот темп", - отметил он.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру - последние новости

Напомним, утром 14 ноября российские оккупанты атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч семей.

Главред ранее писал, что 11 ноября Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Из-за атаки часть потребителей в восьми областях осталась без света. Наиболее сложная ситуация сложилась в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, сообщали в Минэнерго.

Последствия атак ощутили жители большинства регионов. В "Укрэнерго" предупреждали, что 13 ноября свет будут отключать в течение суток. Конкретные графики отключений для каждого региона публикуют облэнерго.

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Укрэнерго отключения света электроэнергия
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