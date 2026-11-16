Каллас раскритиковала требования Кремля и назвала главное условие для мира

Глава дипломатического ведомства Евросоюза напомнила, что у Брюсселя есть свои рычаги давления на Москву - санкции и замороженные российские активы.

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Каллас объяснила, как Европа заставит Кремль сесть за стол переговоров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главное из заявления Каллас:

Требования России на переговорах Каллас назвала абсурдными

Сначала - прекращение огня, затем мирное соглашение

Рычаги ЕС - санкции и замороженные активы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает абсурдными требования, которые страна-агрессор Россия выдвигает Украине в ходе мирных переговоров. По её мнению, первоочередной задачей европейской переговорной команды должно быть прекращение огня - ещё до обсуждения каких-либо требований Кремля. Об этом Каллас заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября, сообщила Европейская правда.

Главный дипломат Евросоюза убеждена, что переговорщики должны требовать от Москвы тишины на фронте, прежде чем приступать к обсуждению деталей.

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"Я не думаю, что российские требования являются серьезными. Это абсурдные требования, которые они выдвинули. Поэтому, если это повод для продолжения войны, чтобы нанести как можно больше разрушений, мы должны настаивать на том, чтобы переговорная команда, какой бы она ни была, добивалась прекращения огня", - заявила Каллас.

По её словам, только после этого можно переходить к заключению мирного соглашения.

"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договориться о мирном соглашении", - подчеркнула чиновница.

Кто будет вести переговоры от имени ЕС

Отвечая на вопрос о составе европейской переговорной команды, Каллас отметила, что это решение принимали лидеры ЕС. В то же время она продолжит работать над содержательной частью переговоров.

"Это решили лидеры, так что это их решение. Но, как я уже говорила, я ежемесячно встречаюсь с министрами иностранных дел. У меня есть эксперты в Европейской службе внешних действий, которые знакомы с предыдущими переговорами и являются экспертами по вопросам России. Поэтому я могу продолжать работать над содержанием, чтобы внимание оставалось также на содержании переговоров", - сказала Кая Каллас.

Ранее Каллас выдвигала свою кандидатуру в качестве единственного европейского переговорщика с Россией, ссылаясь на полномочия представлять Евросоюз, определенные при ее назначении в 2024 году.

Какие рычаги давления на Россию есть у Европы

Каллас также напомнила, что совместно с министрами иностранных дел стран ЕС подготовила перечень "максимальных требований в ответ на максимальные требования России". В частности, он предусматривает вывод российских войск из всех стран, где Россия сейчас держит свои войска.

Глава дипломатического ведомства ЕС подчеркнула, что у Брюсселя есть чем подкрепить эти требования.

"У нас есть рычаги влияния - это наши санкции, это замороженные активы", - заявила она.

По данным издания, 16 ноября Совет ЕС должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Возможно ли перемирие без сигналов со стороны России

Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью Главреду, говоря об идее энергетического перемирия, отметил, что любая тишина возможна только при реальной готовности Москвы остановиться.

"Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие работает, невозможно", - подчеркнул эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что договоренности о перемирии требуют тщательной технической проработки на уровне военных.

"Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной", - пояснил Чаленко.

Укрепляет ли участие Европы позиции Украины на переговорах

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии "Слово и Дело" считает, что сейчас важен не столько формат участия европейцев в переговорах, сколько то, чтобы россияне привыкли к их постоянному присутствию за столом переговоров.

"Неважно даже, каким будет формат участия европейцев в переговорах. Американцы на это уже согласились. Европейцы уже ведут переговоры с американцами, мы видим это и в Осло. Сейчас нужно, чтобы россияне привыкли к постоянному участию европейцев в этих переговорах", - отметил он.

По мнению политолога, ключевая задача для Европы - закрепить свою роль в переговорном процессе.

"Главное, чтобы это участие Европы в переговорах закреплялось и становилось всё более и более содержательным", - подытожил Фесенко.

Мирные переговоры - новости

Как сообщал Главред, на саммите Европейского политического сообщества в Дублине лидеры ЕС так и не договорились о едином представителе для переговоров. Среди возможных кандидатур называли Антониу Кошту, Каю Каллас и Александра Стубба, а также формат E3. По данным AP, премьер-министр Италии Джорджия Мелони настаивала на едином посланнике, а окончательное принятие решения ожидается в декабре.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила после беседы с президентом Финляндии Александром Стуббом 15 ноября, что Европа присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией в формате E5 и Евросоюза. Речь идет о совместной команде институтов ЕС и группы E5, в которую входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша. Параллельно ЕС обеспечит Украине максимальную поддержку и усилит давление на страну-агрессора - Россию.

Между тем Москва выдвигает на переговорах новые условия. По данным Washington Post, Кремль требует сократить военное присутствие НАТО до уровня 1997 года. Также Россия настаивает на том, чтобы Украина никогда не вступала в Альянс, а поставки западного оружия прекратились.

Бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог считает, что Россия стремится захватить как можно больше территорий. В качестве одного из вариантов он предложил режим тишины вдоль линии разграничения по образцу демилитаризованной зоны. После последнего раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби Келлог настроен осторожно оптимистично.

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