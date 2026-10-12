Выборы в феврале, смена Трампа и прекращение огня: Чаленко — о последствиях соглашения между РФ и США

Трамп сознательно пошел на обострение отношений с Украиной накануне выборов, но тема Украины в США будет отходить на второй план, считает Игорь Чаленко.

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Трамп пытается избежать разгрома республиканцев на выборах в Конгресс / Коллаж: Главред

Договоренность президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива вызвала новую эскалацию напряженности между Вашингтоном и Киевом. После решения США ослабить санкции против российского дизельного топлива Трамп обвинил Украину в росте цен на топливо и призвал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Владимир Зеленский раскритиковал эти договоренности, подчеркнув, что они лишь помогут Кремлю финансировать войну против Украины.

На фоне дипломатического скандала Трамп вновь объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, хотя Москва не подтвердила готовность прекратить удары по украинской энергетике. В то же время американский президент заговорил о необходимости смены украинского руководства, на что Зеленский ответил готовностью провести выборы при условии двухмесячного прекращения огня.

В интервью Главреду глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко объяснил, почему Трамп использует соглашение с Путиным накануне выборов в Конгресс США и как новая политика Вашингтона повлияет на военную помощь Украине.

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Начнем с заявления Дональда Трампа о соглашении с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива и реакции Владимира Зеленского на это решение. Почему, по вашему мнению, Трамп именно сейчас выбрал такую линию поведения в отношении Украины?

Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября.

Соответственно, Трамп избрал путь обвинений в адрес Украины, чтобы объяснить своим избирателям, кто якобы виноват в продолжении войны. Он пытается продемонстрировать, что у него прекрасные отношения даже с такими автократами, как Путин. Договоренность о дизельном топливе призвана это подчеркнуть. А главной проблемой, по этой логике, остается Зеленский.

В то же время стоит отметить, что в Соединенных Штатах уровень доверия к Зеленскому выше, чем уровень поддержки самого Трампа. Поэтому трудно сказать, позволит ли такая риторика консолидировать республиканский электорат, чтобы увеличить явку на выборах в Конгресс.

Однако все, что сейчас происходит, - это работа с ядром избирателей Трампа. Особенно можно выделить "реднеков", и эти действия вполне вписываются в эту логику.

Есть, правда, и исключения из общего тренда на обвинения в адрес Украины и Зеленского, а также призывы к проведению выборов в Украине. Например, Лора Лумер, которая посетила Украину и получила беспрецедентный доступ к представителям центральной власти, включая Зеленского, местного самоуправления и украинских военных. Она побывала фактически в половине страны, в частности в прифронтовом Харькове.

Это показывает, что люди, которые воочию увидели ситуацию в Украине, даже в условиях этой абсолютно политтехнологической кампании, возможно, банально обладают совестью. Они, по крайней мере, пытаются признать очевидное: точно не Украина затягивает эту войну.

А в обмен на что Трамп и Путин могли договориться о поставках российского дизельного топлива? Может ли эта сделка быть связана, например, с Ираном? Как вообще мог складываться этот пазл?

Иранское направление действительно могло сыграть свою роль. Мы видим, что происходили встречи Путина с президентом Ирана Пезешкианом.

Но войной в Иране руководит не президент Пезешкиан. Ключевую роль играют военные, Корпус стражей исламской революции под руководством Моджтабы Хаменеи.

Однако мы не знаем, куда именно пойдет российский дизель, если Россия действительно его поставит, и каково будет его конечное назначение. Речь идет о государственных потребностях Соединенных Штатов, например, о пополнении сократившихся резервов?

Хотя напомню, что США - крупнейший экспортер дизельного топлива в мире. У них нет проблемы физического дефицита дизеля. Высокие цены сформировались в значительной степени из-за спекулятивного фактора, связанного с войной на Ближнем Востоке.

Дизельного топлива в Соединенных Штатах полно. Они обеспечивают чуть ли не пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа.

Впрочем, Трамп сейчас не знает, как выйти из ситуации вокруг Ирана. Мы видим, что переговоры, которые велись, в частности, в Пакистане с участием Джей Ди Венса, не дают результата. Более того, даже в Нью-Йорке произошел дипломатический скандал, когда Марко Рубио попросил иранскую сторону как можно скорее покинуть территорию Соединенных Штатов.

На мой взгляд, это серьезный признак того, что дипломатического решения конфликта нет. В то же время Трамп не хочет переходить к полномасштабной наземной операции против Ирана. Он прекрасно понимает, что в США его проклянут.

Мы видим, что в США уже появляются сообщения о протестах против решения Трампа. Кроме того, под постами вышеупомянутой Лоры Лумер немало американцев возмущаются его действиями. Учитывая приближение выборов в Конгресс, можно ли ожидать более серьезной реакции американского общества на политику Трампа в отношении Украины?

Все это полностью вписывается в предвыборную поляризацию американского общества. К сожалению, Украина - лишь одна из тем, которую Трамп вновь решил подогреть, причем с токсичной стороны. Хотя наблюдать за этим довольно странно.

Я даже приводил примеры заявлений Дональда Фредовича, сделанных в июле этого года на саммите НАТО. Тогда он прямо говорил, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы - это эскалация, которая может приблизить окончание войны. Это были его собственные слова.

С другой стороны, Трамп ранее выступал и против закупок российской нефти…

Это началось с "разогрева" информационного пространства заявлениями о том, что Трамп просит Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Причем это происходило на фоне его фальстарта с заявлением об энергетическом перемирии, когда Путин его не послушал.

Но почему Украина должна в одностороннем порядке прекращать удары? Россия уничтожает нашу энергетику до нуля, а Украина почему-то должна отказаться от ответных ударов? Для людей, следящих за ситуацией, эти вопросы не требуют ответов.

Но американское общество в основном живет во внутреннеамериканском информационном контексте. Поэтому на него гораздо больше влияют, например, цены на дизельное топливо. На американских заправках уже можно увидеть цены на уровне 6,30–6,40 доллара за галлон. И кого это в первую очередь затрагивает? Американских аграриев. Аграрии - это "реднеки". Круг замкнулся.

Трамп действует абсолютно политтехнологично. Но, знаете, у них выборы, а у нас - максимальные разрушения, гибель мирных жителей, уничтожение энергетики и гражданской инфраструктуры. Как политолог и политтехнолог я прекрасно понимаю, что делает Трамп. Но это точно не та цена, которую должен платить рядовой украинец из-за потакания Путину.

Недавно Трамп вновь заявил об энергетическом перемирии. В то же время в Telegram-пабликах упоминают, что еще 14 сентября он говорил фактически о том же самом. Что изменилось за этот месяц?

Ничего не изменилось. Украина и до этого была не против энергетического перемирия при условии, что Россия не будет наносить удары по энергетическим объектам. Тогда мы перестанем наносить удары по их НПЗ. Все очень просто: если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать. Но на данный момент это лишь заявление Трампа - и ничего больше.

Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие работает, невозможно. Тем более Путин в своем выступлении на Валдае говорил, что они не хотят идти на это перемирие. Если оно все-таки заработает, то фактором изменения стало точно не дизельное соглашение. Возможно, свою роль сыграло то, что мы поразили три из пяти дата-центров "Яндекса". Еще немного - и там все пойдет ко дну. А это системообразующий бизнес, от которого на самом деле зависит очень многое.

Зеленский заявил, что в случае, если Путин согласится на двухмесячное перемирие, Украина сможет провести выборы. Почему этот вопрос вновь актуализировался именно сейчас?

Потому что Трамп потребовал смены президента, и пришлось вновь актуализировать наши старые позиции. Трамп по 150 раз начинает говорить одно и то же, а нам по 150 раз приходится в ответ озвучивать старые позиции. Напомню, что в мирном плане Трампа одним из пунктов является проведение выборов.

Единственное, я не понимаю, как мы проведем, например, президентские выборы за 60 дней, ведь по Конституции предусмотрены другие сроки: 90 дней, а если речь идет об очередных выборах - вообще 100 дней. Что касается досрочных выборов в Верховную Раду, то на них действительно требуется 60 дней. Это означает, что, скорее всего, в Офисе президента давно лежит готовый законопроект, к которому пока не прикасается рабочая группа под руководством господина Корниенко, ведь речь идет о подготовке первых послевоенных выборов.

Но это как раз свидетельствует о том, что Украина придерживается позиции действительно длительного режима прекращения огня. Я могу предположить, что ставка может быть сделана на то, чтобы речь шла не только об энергетическом перемирии на зимний период. Возможно, расчет заключается в том, чтобы зимний период стал временем предвыборной кампании, а орудия вообще замолчали.

Тогда мы действительно сможем провести выборы даже не весной, а, условно говоря, где-то в феврале. Логика здесь может быть очень простой: под прикрытием избирательной кампании остановить боевые действия, которые разрушают нашу инфраструктуру. Потому что нужно выходить за пределы энергетического или иного секторального перемирия, ведь россияне всегда ищут объяснения и поводы, почему они его нарушают. А когда возникает тема выборов, тогда, хочешь не хочешь, приходится полностью прекращать боевые действия.

Если предположить, что энергетическое перемирие, о котором Трамп уже второй раз пишет за месяц, действительно будет согласовано и Россия его подтвердит, это же не будет означать прекращение ударов по другим объектам?

Нет. Речь идет исключительно об определенных категориях объектов. Вообще, напомню, что и по поводу энергетического, и по поводу морского перемирия должна состояться трехсторонняя встреча на техническом уровне. Нельзя просто объявить: "У вас энергетическое перемирие - и все замолчат". Все это должно быть детально проработано, причем даже не столько в политической подгруппе, сколько в военной.

Поэтому, если Трамп снова заговорил об этом из-за того, что, возможно, появились какие-то новые сигналы из Москвы о готовности встретиться в Абу-Даби, то эта история может получить дальнейшее развитие. Но в условиях, когда наша переговорная группа досрочно покинула Майами, - это тоже сигнал.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Вы отметили, что действия Трампа вписываются в предвыборную повестку. По нынешним прогнозам, республиканцы могут точно потерять контроль над Палатой представителей, тогда как ситуация с Сенатом остается менее определенной. Как результаты выборов могут повлиять на политику Трампа в отношении Украины? Уменьшатся ли его рычаги влияния на Киев?

За время работы администрации Трампа мы и так максимально сузили соответствующие рычаги влияния. По сути, сейчас один из главных рычагов - это разрешение на продажу американского вооружения. Из критически важных - ракеты для комплексов Patriot, а также обслуживание самих систем. Ведь у нас есть планы на десятилетие вперед относительно их закупок и эксплуатации.

Еще один вопрос - интернет и, конечно, Starlink. Последние заявления Илона Маска вызывают определенную нервозность. Хотя я не верю, что он сейчас полностью отключит Starlink на прифронтовых территориях. Тем более что значительная часть этих услуг финансируется европейскими партнерами. В частности, примерно половину соответствующих расходов покрывает Польша. Кроме того, уже были контакты по этому вопросу, в ходе которых подчеркивалось, что такие действия будут иметь очень серьезные последствия. Репутация SpaceX уже пострадала, когда компанию пытались втянуть в политические игры вокруг Starlink.

Поэтому рычаги влияния на Украину у Трампа остаются. Но вопрос в другом: насколько он сам будет заинтересован в их использовании?

Мы понимаем, каким потенциалом влияния на Путина обладает Трамп. Но, к сожалению, он никогда его не использует. После выборов в Конгресс, когда Трамп с высокой вероятностью досрочно приобретет статус "хромой утки", тема Украины для него отойдет на второй план.

Вообще украинский вопрос долгое время был для него токсичным. Мы помним, что первый импичмент Трампа был связан, в частности, с его телефонным разговором с Зеленским. Поэтому я больше склоняюсь к сценарию постепенного ухода Соединенных Штатов от украинской тематики.

Для нас это плохо. Прежде всего потому, что у Трампа есть реальные возможности влиять на Путина, но он не хочет ими пользоваться. А это только продлит войну, поскольку Российская Федерация не демонстрирует готовности к компромиссным условиям прекращения огня.

После начала этого скандала Зеленский упоминал о делегации американских конгрессменов, которая находилась в Украине. Если демократы укрепят свои позиции, сможет ли Конгресс сдерживать администрацию Трампа в вопросах, касающихся Украины?

Конгресс войдет в клинч с Белым домом. Причем независимо от того, останется ли Трамп президентом или республиканцы "попросят" его досрочно уйти.

У Трампа уже нет собственного политического будущего в смысле следующего президентского срока. Поэтому ему нужно создавать условия для своего преемника. И один из сценариев, который при нынешнем политическом раскладе не выглядит фантастическим, - это приход к власти Джей Ди Венса, который мог бы пробыть на этом посту оставшиеся два года. Особенно если республиканцы потерпят тотальное поражение на выборах.

В то же время Трамп и дальше будет обвинять Украину, Зеленского, кого угодно. Он может говорить о вмешательстве во внутренние дела США, обвинять демократов и так далее.

Мы все прекрасно знаем его риторику. И я не думаю, что она принципиально изменится. Хотя иногда появляются определенные позитивные "лучики", но их значительно меньше, чем привычной для Трампа риторики, которая токсично влияет на поддержку Украины, по крайней мере, со стороны части республиканского электората.

Будет ли отличаться политика Джей Ди Венса, если, например, Трампу объявят импичмент, и он будет вынужден уйти с поста раньше?

Я сейчас не вижу особой заинтересованности самого Венса в украинском вопросе. Он полностью следует политике Трампа, но по своим убеждениям Венс - изоляционист.

Знаете, сейчас шутят о доктрине Донро - своеобразной версии доктрины Монро XXI века, которую внедряет Донни Фредович. Это, по сути, и есть Венс. Он понимает, что в многополярном мире Соединенные Штаты должны уделять больше внимания внутренней политике.

В то же время с ним можно наладить контакт. Например, возьмем Дэниела Дрисколла - человека из окружения Венса, который работал в Пентагоне и на определенном этапе был вовлечен в переговорный процесс.

И я хочу сказать, что заявления Дрисколла демонстрировали, по крайней мере, конструктивный подход. Поэтому, несмотря на то, что Венс, скорее всего, будет сосредоточен на внутриамериканской политике, отдельные представители его команды могли бы положительно повлиять на отношения с Украиной.

Но я все же больше сделал бы ставку на другое направление. Мы знаем, что среди республиканцев уже идет борьба за статус преемника Трампа. Основными фигурами здесь являются Венс и Марко Рубио. И именно Рубио демонстрирует больше сигналов о сбалансированной политике в отношении российско-украинского трека.

Если вернуться к украинским реалиям, как нынешний скандал вокруг договоренностей Трампа с Путиным может сказаться на поддержке Украины со стороны Европы и США? В частности, вновь раздаются угрозы о возможном прекращении передачи Украине американских разведывательных данных.

У нас уже была подобная ситуация. Когда возникали перерывы в получении американских разведывательных данных, значительную часть соответствующих функций брала на себя, например, Франция.

Конечно, полностью компенсировать возможности американской спутниковой сети сложно, но частичная компенсация вполне возможна. К тому же сейчас мы получаем разведывательную информацию не только от США, но и от Франции, Великобритании и Германии. И очень хорошо, что существуют такие децентрализованные контакты.

Что касается реакции Европы, то она, на мой взгляд, абсолютно предсказуема: европейцы не хотят ссориться с Трампом. Да, мы видели довольно жесткие заявления представителей прибалтийских государств с призывами продолжать удары по российским НПЗ.

Кстати, обратил внимание, что даже Кит Келлог(!), бывший специальный представитель Трампа, подчеркнул, что Украина, напротив, должна наносить удары по российским НПЗ.

Это показательный момент. Европейцы не хотят обострять отношения с Вашингтоном, поскольку все понимают важность договоренностей о поставках противоракетных средств, обслуживании F-16 и многих других вопросах. Но даже внутри Соединенных Штатов, если вернуться к позиции Келлога, мы видим серьезную внутриреспубликанскую полемику по поводу действий Трампа. Особенно это касается его "дизельного соглашения" с Путиным.

Каков ваш прогноз на ближайшее время? Как будет развиваться ситуация вокруг возможного энергетического перемирия - что будет делать Россия, и как на это отреагирует Украина?

Мы, к сожалению, вступаем в тяжелую зиму. На мой взгляд, упущено основное время для принятия решения о секторальном перемирии. И то, как развивается ситуация, точно не свидетельствует о возможности быстрого достижения договоренностей о прекращении ударов по энергетике.

Хотя небольшая вероятность такого решения все же остается. Для этого нужна прежде всего политическая воля Кремля. Украина свою готовность уже неоднократно демонстрировала. Вспомните хотя бы заявление в Нью-Йорке, которое поддержали 51 участник - 50 государств и Европейский Союз. Там подчеркивалось, что Украина готова к различным форматам перемирия, включая полноценное прекращение огня.

Поэтому, очевидно, придется искать дополнительные дипломатические каналы. Возможно, через Германию, которая пытается наладить контакты с россиянами. Также не стоит забывать об индийском факторе. Как отмечал Андрей Сибига, индийская сторона предлагает довольно широкий вариант договоренностей, охватывающий и энергетическое, и морское перемирие.

Поэтому, возможно, именно индийское направление в перспективе могло бы сработать. Но все это - попытки дипломатии добиться лучшего результата в условиях, когда Российская Федерация не собирается отказываться от дальнейших агрессивных действий.

То есть правильно ли я понимаю, что в ближайшее время Россия будет продолжать удары по украинской энергетике, по крайней мере до начала зимы, а ситуация на фронте также будет обостряться?

Это базовый, консервативный сценарий. Но Украина тоже не сидит сложа руки. Обратите внимание на нашу проактивную позицию. Россияне начали наносить удары по нашим дата-центрам. Да, это вызвало определенные проблемы, но я подчеркиваю - локальные.

Украина же выбрала другие цели. Мы нанесли удары по трем из пяти мощных дата-центров "Яндекса". И в них фактически все вышло из строя. Это показывает, что градус эскалации будет и дальше расти. И это будет делаться, в частности, для того, чтобы заставить Россию перейти к предметным переговорам о секторальном прекращении огня.

Ведь Москва в нынешних условиях не видит для себя возможности полностью завершить войну. Поэтому, по крайней мере, до зимы будут предприниматься попытки решить вопрос об энергетическом перемирии.

Но, к сожалению, это оптимистичный сценарий - если удастся усадить Россию за стол переговоров. Пока что, учитывая позицию Трампа, мы, на мой взгляд, упустили очень серьезный шанс использовать политическую ситуацию в Соединенных Штатах в пользу Украины. Трамп решил поступить иначе. Очевидно, он рассчитывает, что это каким-то образом повысит шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс.

Если говорить о дальнейшем развитии ситуации, как Путин может воспользоваться нынешними решениями Трампа?

Главная задача Путина - закрепить отдельное направление американо-российского сотрудничества, которое не будет привязано к завершению российско-украинской войны. До недавнего времени США последовательно придерживались противоположного подхода. Но после нынешних скандалов Трамп может пересмотреть свою позицию.

Речь идет не только о возможных договоренностях по "Северному потоку", зарубежных активах "Лукойла" стоимостью около 20 миллиардов долларов или поставках российского дизельного топлива. Сотрудничество может быть гораздо шире.

В то же время Путину необходимо разрушать трансатлантическую коммуникацию и сотрудничество. Сейчас мы не можем говорить о единстве Запада, но в вопросе поддержки Украины европейцы фактически адаптировались к политике Трампа. Они согласились на модель, при которой американское вооружение закупается за европейские средства. И именно ее Путину нужно сломать.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

А могут ли договоренности Трампа с Путиным стать первым шагом к постепенной отмене санкций против России? Ведь Москва давно настаивает именно на этом.

После принятия закона Грэма полностью снять санкции без участия Конгресса уже не получится. Поэтому каждое, даже небольшое ослабление, будет результатом длительных переговоров с российской стороной и последующего выдачи соответствующих лицензий Минфином США.

И в этом смысле Путин, по сути, упустил момент. Он лишился возможности оказать давление на Трампа или повлиять на него так, чтобы дать серьезный толчок к масштабной отмене санкций.

Поэтому я думаю, что нынешняя история - это скорее политический сигнал. И этот сигнал заключается в том, что Соединенные Штаты могут отойти от политики дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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