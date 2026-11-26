Главное из заявления:
- РФ завершает подготовку к новому массированному удару
- Вероятные цели - энергетика, логистика и жизнеобеспечение
- Украина ждет от партнеров перехватчики для ПВО
Страна-агрессор Россия уже завершает подготовку к новому массированному удару по Украине. Мишенями оккупантов станут энергетика и логистика, а также объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram после селектора 26 ноября.
"К сожалению, сейчас россияне уже завершают подготовку к новому массированному удару, и, по данным разведки, целями вновь станут энергетика и логистика, объекты жизнеобеспечения в городах и населенных пунктах", - подчеркнул глава государства.видео дня
По словам президента, россияне продолжают наносить удары по подстанциям, воздушным линиям электропередачи и всей сети электроснабжения. В то же время резервное оборудование имеется, а ремонтные бригады работают круглосуточно.
Как Украина готовится отражать массированный удар
Ключевой задачей Зеленский назвал поставку перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Он ожидает доклад МИД по итогам переговоров с партнерами.
"Ожидаю доклада МИД Украины по итогам переговоров с партнерами о поставках средств ПВО. Перехватчики для "Пэтриотов" и "НАСАМС" - это ключевая задача", - написал президент.
Кроме того, Украина готовит новые санкционные решения против российских предприятий и лиц, причастных к производству баллистических ракет. Эти шаги планируется согласовать с партнерами.
Почему Россия наносит удары по энергетике и логистике
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду отметил, что такие атаки преследуют сразу несколько целей.
"Речь идет не только о попытках нанести удар по энергетическим объектам, прежде всего подстанциям, но и об ударах по транспортной системе, в частности по железной дороге", - подчеркнул специалист.
По его словам, одна из целей таких ударов связана с логистикой и грузоперевозками.
"Вторая - создать серьезные препятствия для работы транспорта, прежде всего железнодорожного, и особенно - грузовых перевозок", - пояснил Гончар.
В то же время эксперт напомнил, что подобную тактику агрессор уже применял ранее.
"В принципе, ничего принципиально нового в этом нет. Вспомним осень 2022 года, когда Россия осуществляла подобные атаки. Тогда основные удары были направлены по подстанциям объединенной энергосистемы Украины", - подытожил эксперт.
Массированный удар - новости по теме
Как сообщал Главред, мониторинговые каналы фиксируют подготовку РФ к массированному ракетному удару. В частности, стратегические бомбардировщики Ту-160 передислоцировали с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс-2" для оснащения ракетами. На Дальнем Востоке также начали оснащать ракетоносцы Ту-95МС.
Серьёзной проблемой для украинской противовоздушной обороны остаётся баллистика. По оценке Kyiv Post, за сентябрь–ноябрь удалось перехватить лишь 26 из примерно 331 баллистической и гиперзвуковой ракеты. Четыре партии ракет PAC-3 для Украины пока не одобрены в США.
Между тем союзники ищут новые способы усилить защиту украинского неба. В НАТО обсуждают возможность защиты Украины от российских ракет. Окончательного решения по поводу такого шага союзники пока не обнародовали.
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