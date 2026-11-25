Лукашенко напомнил о монгольском господстве над русскими землями и заявил, что, следуя такой логике, Россию пришлось бы вернуть под власть Монголии.

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Лукашенко напомнил Путину историю России / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Лукашенко напомнил о монгольском прошлом российских земель

Белорусский диктатор оправдал позицию Путина в отношении Украины

Лукашенко призвал Россию и Европу продолжать переговоры

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил диктатору Владимиру Путину, что территории современной России в определённый исторический период находились под властью монголов и татар. Он заявил, что, следуя логике исторических претензий, тогда всю Россию пришлось бы вернуть Монголии. В то же время белорусский диктатор выступил в защиту Кремля и попытался оправдать российскую агрессию против Украины. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью французскому изданию Le Point.

Лукашенко упомянул монгольское прошлое российских земель

В ходе разговора об истории и территориальных претензиях белорусский лидер привел пример монгольского и татарского господства над частью российских земель. Так он прокомментировал утверждение об исторической принадлежности территорий.

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"Сегодня утверждать, что эта земля всегда была российской - ну, она была российской в определенный период. Но если глубже заглянуть в историю, то российские земли когда-то принадлежали монголам и татарам. Вы помните? Тогда нам придется вернуть всю Россию Монголии. Путин это прекрасно понимает", - заявил Лукашенко.

Лукашенко отрицает агрессивность Путина

В ходе беседы журналистка затронула вопрос российской агрессии против Украины и позиции Кремля в отношении украинской государственности. Лукашенко встал на защиту российского президента и заявил, что тот якобы уважает украинцев и не отрицает существование украинского народа.

"Не стоит изображать Путина агрессором. В его характере нет агрессивности. Вы скажете мне: "Как это? Он же развязал войну". Да, он развязал войну, но разве Макрон не мог её развязать?" - заявил Лукашенко.

Отдельно белорусский диктатор прокомментировал утверждения о том, что Путин отрицает украинскую национальную идентичность. Он уверяет, что никогда не слышал от российского президента подобных заявлений, а возможные противоположные высказывания назвал оговорками.

"Поверьте мне, Путин вовсе не считает, что украинского народа как такового не существует. Иначе не существовало бы и белорусского народа. Если вы слышали, как он где-то так говорил, - возможно, это была просто оговорка. Нет, это на него не похоже", - сказал Лукашенко.

Диктатор перекладывает ответственность на Украину

Во время интервью Лукашенко также попытался оправдать свою позицию в отношении российской войны против Украины. Он заявил, что не имел оснований вмешиваться на стороне Киева, поскольку Украина якобы сама вступила в конфликт с Беларусью из-за санкций и ограничений авиасообщения.

"Почему я должен был останавливать россиян и воевать за Украину? Украина уже находилась в состоянии войны с Беларусью. Они ввели против нас санкции ещё до вас, ещё до Европейского Союза. Они закрыли свое воздушное пространство для наших самолетов", - заявил белорусский диктатор.

Он также опроверг, что Москва стремится к полной капитуляции Украины или её захвату. По словам Лукашенко, российский президент якобы не видит смысла в управлении всей украинской территорией после её оккупации.

"Я никогда не слышал, чтобы Путин говорил, что Украина должна капитулировать. Позиция Путина даже не заключается в том, чтобы захватить всю Украину. Я часто размышляю об этом так: допустим, мы захватили Украину. А что дальше? Как после этого управлять этой территорией?" - сказал он.

Лукашенко выступил за переговоры России с Европой

Отдельную часть интервью посвятили переговорам о прекращении войны и будущей архитектуре безопасности на европейском континенте. Лукашенко убежден, что Россию и Беларусь нельзя исключать из обсуждения этих вопросов, а отказ от диалога с Москвой может привести к более масштабному противостоянию.

"Это страшное заблуждение. Если исходить из такой логики, то, пожалуй, мы можем дойти и до Третьей мировой войны. На нашем континенте. Или еще хуже: Третья мировая война может привести и к ядерному противостоянию. А это уже представляет опасность для всех", - заявил Лукашенко.

В то же время он утверждает, что европейские государства должны быть непосредственными участниками переговорного процесса. По его словам, будущее континента нельзя обсуждать без представителей самих европейских стран.

"Будущее Европы, во-первых, нельзя обсуждать без самих европейцев, а во-вторых, какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Ну какое будущее Европы можно обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, воюющие страны. О какой Европе они могут говорить?" - сказал белорусский диктатор.

Лукашенко обвинил Украину в срыве предыдущих переговоров

Говоря о переговорах по прекращению войны, Лукашенко назвал обмен пленными и телами погибших лишь первыми гуманитарными шагами. Он также заявил, что Украина якобы нарушила предыдущие договоренности, из-за чего сторонам приходится начинать обсуждение заново.

"Я же вам говорю, что именно вы и Украина виноваты в том, что фактически перечеркнули все предыдущие раунды переговоров и позиции, которые существовали до этого. Теперь всё снова начали рассматривать заново - старые вопросы по-новому", - заявил Лукашенко.

Он добавил, что переговорный процесс нужно продолжать, а гуманитарные договоренности должны стать основой для дальнейших контактов между сторонами.

"Пусть этими первыми шагами станут какие-то гуманитарные акции - обмен телами погибших и обмен пленными. Нужно двигаться дальше, идти дальше", - подчеркнул самопровозглашенный президент Беларуси.

Сможет ли Трамп договориться с Путиным о завершении войны: мнение эксперта

Трамп оказался в более уязвимом положении, чем Путин, в переговорах о прекращении войны. Несмотря на длительные переговоры между Вашингтоном и Москвой, стороны до сих пор не смогли достичь реальных договоренностей, а американский президент заинтересован в политическом результате. Об этом сообщил политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду.

Переговорный процесс между лидерами США и России продолжается с начала президентства Трампа. Одним из ключевых эпизодов стала встреча в Анкоридже, однако ожидания относительно ее результатов не оправдались.

"Путин и Трамп ведут переговоры с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем", - подчеркнул Розумный.

Отдельным фактором является внутриполитическая ситуация в США. После поражения на выборах в Конгресс Трампу нужны результаты, которые он мог бы представить как достижения своей администрации. Именно это, по мнению эксперта, усиливает зависимость американского президента от успеха переговоров.

"Наиболее уязвимая позиция - у Трампа. Он хочет что-то выторговать в последний момент. Надеется, условно говоря, свести счёты к нулю: вдруг удастся чего-то добиться, хоть что-то решить для американской политики. После поражения на выборах в Конгресс ему нужно что-то делать, искать возможности", - пояснил эксперт.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал возможные сроки поражения РФ. Он подчеркнул, что переломный момент может наступить весной или летом 2027 года. По его словам, ключевыми факторами являются ухудшение состояния российской экономики и усиление международного давления на Кремль.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что действия России в ответ на удары по объектам топливно-энергетического комплекса будут неизбежны и об этом "все должны знать". Путин также отметил, что после октябрьского пика цены на бензин в большинстве регионов России в целом стабилизировались.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала 2026 года Россия потеряла 432 519 военнослужащих. По данным ведомства, рекордные потери с начала года превысили предыдущий антирекорд в 430 790 человек.

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