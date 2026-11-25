В конце ноября геомагнитная активность может усилиться из-за потока солнечного ветра из корональной дыры.

https://glavred.info/synoptic/magnitni-buri-povertayutsya-koli-zemlyu-mozhe-nakriti-geomagnitniy-shtorm-10815242.html Ссылка скопирована

магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет геомагнитная активность 25–27 ноября

Когда ожидается усиление солнечной активности

Какой мощности могут достичь магнитные бури

В ближайшие дни геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться преимущественно спокойной. Однако в конце недели ситуация может измениться из-за поступления потока солнечного ветра, способного вызвать магнитные бури уровня G1–G2. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает Британская геологическая служба, в настоящее время скорость солнечного ветра близка к обычным показателям, поэтому в течение ближайших трех дней сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

видео дня

Магнитные бури 25 ноября

В среду, 25 ноября, существенных возмущений магнитосферы не ожидается. Земля может подвергнуться слабому воздействию коронального выброса массы, произошедшего 19 ноября.

В то же время вероятность значительного усиления геомагнитной активности остается низкой. Возможны лишь кратковременные периоды повышенной активности.

Магнитные бури 26 ноября

В четверг, 26 ноября, геомагнитная обстановка также будет оставаться преимущественно спокойной.

К Земле приближается поток солнечного ветра из корональной дыры, расположенной вблизи солнечного экватора. Однако, по предварительным прогнозам, он достигнет нашей планеты только в выходные.

Магнитные бури 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, ситуация может начать меняться. К концу дня возможно усиление геомагнитной активности из-за приближения небольшого и слабого выброса корональной массы.

Однако пока сложно спрогнозировать точную интенсивность возможных возмущений.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Когда ожидаются магнитные бури

По предварительным оценкам специалистов, основной период повышенной геомагнитной активности ожидается после 27 ноября.

Наблюдения за предыдущим циклом аналогичной корональной дыры указывают на возможность возникновения магнитных бурь уровня G1–G2, что соответствует слабым и умеренным геомагнитным штормам.

В то же время прогноз может меняться в зависимости от дальнейшей солнечной активности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред