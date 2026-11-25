Украинская сторона ожидает поставку примерно полусотни ракет, подчеркнул Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский прокомментировал поставки Patriot Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Главное из заявлений Зеленского:

Для завершения процедуры требуется решение главы Пентагона

Киев рассчитывает получить как минимум 48 ракет

Украина пока не получила согласованные американские ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Речь идет о партии из 48 боеприпасов, передача которых зависит от подписания необходимого документа в США, заявил президент Владимир Зеленский.

Для завершения процедуры требуется решение главы Пентагона Пита Хегсета. Об этом президент Украины рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

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Глава государства обратил внимание на острую потребность украинской ПВО в боеприпасах, предназначенных для перехвата баллистических целей. По его словам, Киев рассчитывает получить как минимум 48 ракет, однако американская сторона пока не завершила необходимые формальности.

"Это письмо находится в США, и там, врать не буду о 60, ну хотелось бы, но точно есть один договор на 48 ракет. К сожалению, Хегсет пока это не подписал, поэтому это зависит исключительно от него", - сказал он.

Зеленский подтвердил, что украинская сторона ожидает поставку примерно полусотни ракет. При этом увеличение предусмотренной партии стало бы дополнительной помощью для системы противовоздушной обороны.

"Ну, а если там хотят 60 передать, мы только за", - добавил президент.

Еще одной нерешенной задачей остается получение разрешений на самостоятельный выпуск боеприпасов для американских комплексов Patriot. Зеленский пояснил, что ранее Киев получал положительные сигналы от представителей администрации США, включая Дональда Трампа, а также от американских производителей.

Однако официального оформления лицензий до сих пор не произошло.

"Мы на словах получили от Белого дома, подтверждение получили от президента Трампа, и затем подтверждение получили от его команды, которая ответственна за это, и положительную реакцию получили от компаний, производящих PAC-2 и PAC-3, но не получивли в реальности эти лицензии", - уточнил он.

Кроме того, украинский президент выступает за ускорение подготовки к производству ракет Patriot на территории Германии. По его словам, этот вопрос требует безотлагательного решения, поскольку от него зависит укрепление возможностей украинской противовоздушной обороны.

/ Главред

Поставки новых ракет для Patriot Украине могут затянуться до 2030 года

Украине, вероятно, придется еще несколько лет ждать получения крупной партии американских противоракет для комплексов Patriot. Киев планирует закупить 500 ракет PAC-3 MSE, общая стоимость которых оценивается примерно в 2,1 млрд долларов. Однако, по данным "Радио Свобода", рассчитывать на начало поставок раньше 2030 года пока не приходится.

Неопределенной остается и перспектива организации собственного производства этих боеприпасов на украинской территории. Для реализации такого проекта необходимо получить специальное разрешение от Соединенных Штатов, включая лицензию на использование соответствующих технологий.

В то же время Пентагон пока не согласовал передачу необходимых технологий Украине. Американская сторона продолжает оценивать возможность подобного сотрудничества.

Таким образом, Киев пока не располагает конкретными гарантиями ни относительно даты поступления заказанных ракет, ни относительно сроков получения разрешения на их производство внутри страны.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

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