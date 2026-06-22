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Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

Руслан Иваненко
22 июня 2026, 00:12
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Украина готовится запустить производство ракет для системы Patriot после получения окончательного разрешения от США и согласования ключевых условий.
Зеленский, Patriot
Зеленский заявил об изменении позиции США в отношении лицензий / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Wikipedia

Кратко:

  • Украина готова производить ракеты Patriot
  • Требуется окончательное согласие США
  • Есть техническая готовность к производству

Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска необходимо окончательное согласование со стороны США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ТСН.

По его словам, этот вопрос обсуждался во время встреч с американской стороной на саммите G7, в частности речь шла о возможном возобновлении санкций против России и предоставлении Украине лицензий на производство американских систем ПВО.

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Зеленский отметил, что позиция американской стороны в отношении лицензий впервые стала более позитивной.

"Впервые, потому что всегда это было: „Ну, мы не знаем. Ну, может быть. Ну, посмотрим". Они сказали, что видят, что решат этот вопрос для Украины", — сказал президент.

Он также подчеркнул ограниченные темпы производства ракет-перехватчиков в США и недостаточность нынешних объемов даже с учетом партнерских программ в Европе.

"Немцы некоторое время назад начали производство. Мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму на 600 ракет. Это хороший контракт. Ну, когда они прибудут? Безусловно, это достаточно длительный процесс. И мы хотим, и все согласны, что, кроме немцев в Европе, у нас сегодня, в принципе, есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. (...) Мы пришли к тому, что сейчас нужно одобрение. Лично от Трампа. Все остальные согласны", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украина обладает необходимыми техническими возможностями для запуска такого производства, однако окончательное решение пока зависит от США.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Проблемы с поставками ракет

Главред писал, что, по словам полковника Воздушных сил Юрия Игната, Украина вступает в новую фазу ракетного голода: боевые подразделения ПВО остаются с полупустыми пусковыми установками, а военным приходится буквально "выбивать" боеприпасы на международных встречах.

Несмотря на регулярные дипломатические усилия, украинские делегации на таких форумах, как Рамштайн, вынуждены просить партнеров о минимальных партиях — по 5–10 ракет на каждую систему.

Укрепление ПВО Украины — последние новости

Ранее Главред писал, что Украина ожидает получения первой партии шведских истребителей JAS 39 Gripen. Оснащение этих самолетов ракетами большой дальности "воздух–воздух" Meteor должно существенно повысить способность Украины противодействовать российской авиации еще на подлете к линии фронта.

Кроме того, во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось в штаб-квартире НАТО, партнеры объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины. Предварительно их общий объем оценивается примерно в 4 миллиарда долларов.

Напомним, что Украина ведет переговоры с Германией о дополнительном усилении противовоздушной обороны и рассчитывает получить новые ракеты для систем Patriot уже в ближайшее время.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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