Украина получит от Швеции уникальное оружие — как оно повлияет на ситуацию на фронте

Получение истребителей Gripen с ракетами Meteor станет "длинной рукой" авиации Украины, которая позволит отгонять российские носители КАБов, указал Палиса.

Украина получит от Швеции уникальное оружие

Главное из заявления Палисы:

Появление истребителей Gripen станет "длинной рукой" нашей авиации

Эти самолеты разработаны именно для ведения быстротечной войны

Швеция последовательно и стратегически поддерживает Украину

Украина ожидает получения первой партии шведских истребителей JAS 39 Gripen. Оснащение этих самолетов ракетами большой дальности "воздух-воздух" Meteor должно существенно повысить способность Украины противодействовать российской авиации еще на подлете к линии фронта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Это не просто очередное усиление авиации. Это еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны. Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту — это будет "длинная рука" нашей авиации, которая позволит отгонять носители российских КАБов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защиты пехоты", — отметил Палиса.

Ракета Meteor / Инфографика: Главред

Павел Палиса подчеркнул, что истребители Gripen были разработаны для ведения боевых действий в быстро меняющейся войне, где авиация должна действовать гибко, с различных оперативных аэродромов, в сложной среде ПВО и под постоянным давлением противника. По его словам, именно такие условия сегодня характерны для войны в Украине.

Он также отметил, что появление шведских самолетов расширяет возможности Украины в противодействии российской авиации, ракетным ударам, дронам и другим средствам поражения. Это существенно усиливает потенциал Воздушных сил и постепенно приближает формирование той системы воздушной защиты, которую Украина планирует развивать в дальнейшем.

"Отдельная благодарность Швеции. Шведская поддержка Украины является последовательной стратегической позицией государства, которое хорошо понимает природу российской угрозы. Gripen для Украины — это вклад не только в украинскую безопасность. Это вклад в безопасность всей Европы", — подытожил он.

Gripen / Инфографика: Главред

В чем преимущество самолетов Gripen

Как писал Главред, военный эксперт Олег Жданов отметил, что шведский истребитель Gripen имеет ряд преимуществ по сравнению с F-16. В частности, он почти вдвое дешевле, более универсален в использовании и может применять широкий спектр европейского вооружения.

В то же время авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап подчеркивал, что именно Gripen больше всего соответствует потребностям Украины и является оптимальным вариантом для выполнения боевых задач в современных условиях.

"Ведь Gripen могут быть носителями ракет Storm Shadow/SCALP-EG и станут носителями Taurus, которые передадут немцы, если придут в себя", — подытожил он.

Начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что украинские пилоты уже прошли обучение в Швеции для эффективного применения истребителей Gripen вместо F-35. Этот выбор обоснован как тактически, так и экономически. Gripen лучше подходит для операций с полевых аэродромов и имеет значительно более низкую стоимость обслуживания.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Стокгольм рассматривает различные возможности поддержки соглашения о поставках Gripen в Украину, включая экспортные кредиты и использование замороженных российских активов. Переговоры продолжаются, и существует общее стремление ускорить интеграцию самолетов в Военно-воздушные силы ВСУ для защиты украинского неба.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о предоставлении истребителей Gripen Украине, но только после достижения мирного соглашения. Это решение связано с обеспечением гарантий безопасности для Украины и всей Европы и является частью более широкой коалиции международной поддержки.

О личности: Павел Палиса Окончил Львовский институт сухопутных войск и командно-штабной институт Национального университета обороны Украины. В 2023 году — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Участник боев за Бахмут. В ноябре 2024 года был назначен Владимиром Зеленским заместителем руководителя Офиса президента Украины, пишет Википедия.

